Iserlohn: Streit endet mit gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei ermittelt in Iserlohn wegen gefährlicher Körperverletzung, nachdem ien junger Mann mit Reizgas angegriffen wurde.

Iserlohn Ein 18-jähriger Junge wurde in Iserlohn von einem 22-Jährigen mit Reizgas attackiert. Seine Mutter wurde beim Schlichtversuch verletzt.

Zwei junge Männer haben sich am Mittwochabend, 14. Februar, gegen 18.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Westfalenstraße in Iserlohn erst verbal, dann unter Körpereinsatz gestritten. Dabei bekam ein 18-Jähriger einen Sprühstrahl, vermutlich aus einem Reizgas-Gerät ab. Verwandte des 18-Jährigen wollten den Streit schlichten. Dabei erlitt seine Mutter ebenfalls leichte Verletzungen. Der 22-jährige Kontrahent flüchtete. Die Polizei stellte das weggeworfene Reizstoffsprühgerät sicher und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

