Iserlohn: SPD will Turbo-Sanierung von Straßen und Brücken

Iserlohn/Hemer. Gemeinsame SPD-Initiative aus Iserlohn, Hemer, Menden und Nachrodt-Wiblingwerde erklärt, wie Sanierungen erfolgversprechender werden könnten.

Mit einem Neun-Punkte-Forderungskatalog wenden sich die SPD-Ratsfraktionen aus Iserlohn, Hemer, Menden und Nachrodt-Wiblingwerde öffentlich an die Landesregierung. Die Kernforderung: Die Region „braucht endlich wieder eine funktionierende Infrastruktur“. Die NRW-Regierung solle „Gas geben und den Turbo einlegen“ bei der Sanierung der maroden Straßen und Brücken.

Lennebrücke in Nachrodt länger gesperrt

Am Dienstagnachmittag haben die Sozialdemokraten ihre Forderungen im Iserlohner Rathaus vorgestellt, an dem Tag, an dem bekannt wird, dass die Vollsperrung der B236 zwischen Iserlohn-Letmathe und Altena wegen der komplett gesperrten Lennebrücke in Nachrodt länger dauert. Die ursprünglich angekündigten drei Wochen lassen sich nicht halten, weil der hohe Wasserstand der Lenne die Reparaturarbeiten ausgebremst hat.

Die SPD in den vier Kommunen treibt angesichts der vielen Straßensperrungen und Umleitungen, die längere Fahrtzeiten und Umwege mit sich bringen, die Sorge um den Wirtschaftsstandort um. „Es ist nicht übertrieben festzustellen, dass die Infrastruktur eine außerordentliche Schwachstelle ist. Und die Folgen betreffen die Wirtschaft, und zwar Unternehmen wie Beschäftigte“, stellte Iserlohn Vize-Bürgermeister Michael Scheffler heraus. Und das sei nicht erst seit der Brückensperrung in Nachrodt so. Die jetzige Situation sei „Anwohnern, Pendlern und Betrieben nicht mehr zuzumuten“, urteilte Scheffler und nannte als Beispiele für Ortsteile, die unter dem Ausweichverkehr leiden Kesbern, Ihmert und den Altenaer Stadtteil Evingsen.

„Ich bin eigentlich ein ruhiger Gemütsmensch, aber es fällt mir zunehmend schwer, den diplomatischen Ton zu wahren. Gerd Schröder - SPD-Fraktionschef in Nachrodt-Wiblingwerde zum Brücken-Desaster

Gerd Schröder, SDP-Fraktionschef in Nachrodt-Wiblingwerde, verwies auf die mittelständische Industrie und die Weltmarktführer in der Region. „Südwestfalen hat den Strukturwandel im Ruhrgebiet mitfinanziert. Jetzt blutet unsere Region aus“, forderte Schröder jetzt eine stärkere Unterstützung des ländlichen Raums. Das Brücken-Desaster in seiner Gemeinde kommentierte Schröder so: „Ich bin eigentlich ein ruhiger Gemütsmensch, aber es fällt mir zunehmend schwer, den diplomatischen Ton zu bewahren.“

Stellten am Dienstag das Forderungspapier vor: (von li. nach re.) Sebastian Meisterjahn (Menden), Hans-Peter Kleine (Hemer), Landtagsabgeordnete Inge Blask, Gerd Schröder (Nachrodt-Wiblingwerde), Vize-Bürgermeister Michael Scheffler und Peter Leye (beide Iserlohn). Foto: Carsten Menzel / IKZ

„Der Ausweichverkehr betrifft immer mehr Städte“, stellte Hans-Peter Kleine, SPD-Fraktionsvorsitzender in Hemer, fest. Und das habe gravierende Folgen; „Kaputte Straßen sind jetzt noch kaputter.“ Und sein Kollege aus dem Mendener Stadtrat, Sebastian Meisterjahn, bescheinigte der Landesregierung aus CDU und Grünen und dem Landesbaubetrieb Straßen NRW Planlosigkeit. „Es fehlt ein Sanierungsplan inklusive Zeitplan. Und es gibt auch keinen Plan B“, formulierte er. Menden habe zwar noch keine Brückenprobleme, aber Brücken: Müsse die Hönnetalbrücke gesperrt werden, „führen die Umleitungen über Deilinghofen und Sümmern“, zeigte er als Konsequenzen auf.

Der Bau von Ersatzbrücken müsse schneller gehen, mahnte Peter Leye, der die Iserlohner SPD-Fraktionschefin Eva Kitz vertrat, an.

Sondervermögen für den Märkischen Kreis

Deshalb fordern die SPD-Ratsfraktionen gemeinsam von der Landes- und, wo zuständig, von der Bundesregierung „einen Turbo bei der Sanierung der Verkehrsinfrastruktur“. Dazu unterstützen sie die Idee der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK), einen Infrastruktur-Beauftragten einzusetzen und diesen auch mit Entscheidungskompetenzen auszustatten. Die Planungskapazitäten in den zuständigen Behörden müssten erweitert und mehr Geld bereitgestellt werden, um die Sanierung zu beschleunigen. Ein Vorschlag der SPD: Die Landesregierung solle ein Sondervermögen für die Infrastruktur im Märkischen Kreis auflegen.

Landesregierung soll zum Verkehrsgipfel einladen

„Erneuerung und Ertüchtigung“ von Straßen und Brücken müssten Vorrang bekommen; der „weitere Verfall und Verschleiß“ beendet werden. Statt nur gleichwertige Straßen als Umleitungsstrecken auszuweisen, sollen die Vorschriften so geändert werden, dass auch höherwertige Straßen wie Autobahnen einbezogen werden dürfen. Die jetzigen Umleitungsstrecken müssten „zeitnah saniert werden“.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Vergleichbar mit dem Ruhr-Gipfel während der Stahl- und Kohlekrise regt die SPD einen Verkehrs- und Wirtschaftsgipfel der Landesregierung für den Märkischen Kreis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn