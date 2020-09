Iserlohn: Reaktionen auf Verbot des verkaufsoffenen Sonntags

Iserlohn. Der Iserlohner Einzelhandel freute sich auf einen verkaufsoffenen Sonntag an diesem Wochenende. Das Oberverwaltungsgericht aber entschied anders.

Irgendwie hatte Volker Hellhake schon damit gerechnet: „Von der bestehenden Rechtslage her war es eigentlich zu erwarten, dass sich das Oberverwaltungsgericht gegen den verkaufsoffenen Sonntag bei uns entscheidet. Das ist nun Fakt und auch nicht mehr zu ändern“, sagt der Vorsitzende der Iserlohner Werbegemeinschaft am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung. Wie berichtet, hatte das Stadtmarketing noch von einer Woche einen verkaufsoffenen Sonntag – erstmals parallel in Iserlohn und Letmathe – angekündigt. Die beiden Werbegemeinschaften hätten vor dem Hintergrund eines Erlasses des Landeswirtschaftsministeriums aus dem Juli schnell gehandelt und einen verkaufsoffenen Sonntag für den 6. September – dann wäre auch Brückenfest in Letmathe gewesen – bei der Stadt beantragt.

Der Minister-Erlass sollte dem Einzelhandel in NRW helfen, die durch Corona-Verordnungen fehlenden Umsätze (keine Stadtfeste – keine verkaufsoffenen Sonntage) zumindest zum Teil ausgleichen zu können, und ermöglicht Kommunen, in diesem Jahr noch vier offene Sonntage pro Geschäft freigeben zu können, „wenn der örtliche Einzelhandel wegen der Corona-Pandemie gefährdet ist“. Die Prüfung, ob entsprechende Pandemie-Auswirkungen vorliegen, und die Entscheidung erfolge durch die jeweilige Gemeinde, heißt es im Erlass.

Die Fraktionsvorsitzenden hatten den Antrag der Iserlohner Werbegemeinschaften für einen offenen Sonntag am 6. September in einem Eilverfahren zugestimmt und damit auf erste Sicht grünes Licht gegeben. „Die Landesregierung hat wohl nicht richtig nachgedacht, welche Hindernisse verkaufsoffenen Sonntagen schon zu ,normalen Zeiten’ im Wege stehen. Oder es ist Augenwischerei wie die Mehrwertsteuersenkung, die bei der Umsetzung mehr eine Arbeitsbeschaffung als einen großen Nutzen darstellt?“, sagt Einzelhändler Volker Hellhake, der aus Erfahrung weiß, welche Voraussetzungen allein ein regulärer verkaufsoffener Sonntag mit sich bringt. Wenig Verständnis hat der Vorsitzende der Iserlohner Werbegemeinschaft auch für das Argument der Wettbewerbsneutralität, die nicht gewährleistet sei, wenn einzelne Gemeinden Offerten wie den „Verkaufsoffenen“ vorhalten. „Der Handel vor Ort erlebt Wettbewerbsnachteile gegenüber dem Online-Handel, der rund um die Uhr, sieben Tage die Woche geöffnet ist, doch schon lange. Oder nehmen wir die Bahnhöfe, in denen kleine Supermärkte und Drogerien entstehen, die sonntags geöffnet sind. Chancengleichheit gibt’s schon längst nicht mehr.“

Die Händler wollten nurzeigen, dass sie noch da sind

Die heimische Händlerschaft hätte eigentlich nur zeigen wollen, dass sie noch da sind, sagt Volker Hellhake. Und dazu müssten sie nun eben andere Wege gehen. Er denkt an einen „langen Donnerstag“ und daran, wieder allgemein gültige Öffnungszeiten in allen Geschäften umzusetzen. „Zwei Jahre, drei Jahre dauert’s bestimmt noch, bis wir da durch sind.“

Der Leiter des Iserlohner Stadtmarketings, Dirk Matthiessen, reagiert mit einer Pressemittelung auf die richterliche Entscheidung in Münster. Es sei besonders für jene bitter, die sich auf Angebote und Aktionen vorbereitet und dafür in den vergangenen Wochen Zeit und Geld investiert hätten. Die Stadt bedauere daher auch diese Entscheidung ausdrücklich, habe sie doch im Vorfeld die von der SIHK initiierte Aktion „Heimat shoppen“ mit den Werbegemeinschaften auf einen Start am kommenden Sonntag abgestimmt und sich damit deutlich auf die Seite der Einzelhändler und deren Interessen gestellt. „Wir sind trotzdem nicht für alle Zeiten entmutigt“, so Matthiessen, „denn wir vertrauen darauf, dass sich auch zukünftig attraktive Events in Iserlohn und Letmathe anbieten werden, auf deren Grundlage juristisch gesicherte Termine zu verkaufsoffenen Sonntagen stattfinden können.“