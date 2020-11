Iserlohn profitiert: Weniger Kreisumlage als erwartet

Der Märkische Kreis wird für das Jahr 2021 die Kreisumlage, also die Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden am Kreishaushalt, um rund 15 Millionen Euro gegenüber der bisherigen Planung reduzieren können. Das teilte Kreiskämmerer Kai Elsweier kürzlich bei einem Gespräch mit den Stadtkämmerern mit. Iserlohns Kämmerer Michael Wojtek musste das Treffen aufgrund einer freiwilligen Quarantäne aus dem Home-Office heraus verfolgen. Das sei aber kein Problem gewesen, zumal er mit Elsweier zuvor in regelmäßigem engen Kontakt gestanden habe, sagte Wojtek anschließend im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Für Iserlohn bedeutet die Ankündigung des Kreiskämmerers, dass man mit rund 3,1 Millionen Euro weniger Kreisumlage für 2021 rechnen könne, so Wojtek. Bislang habe der Plan einen Iserlohner Beitrag zur Kreisumlage in Höhe von 70,6 Millionen Euro vorgesehen, nunmehr gehe man von 67,5 Millionen Euro aus. Der Begriff „sparen“ kann an dieser Stelle allerdings nur bedingt gebraucht werden. Denn im laufenden Jahr wird die Kreisumlage 67 Millionen Euro betragen. Bezogen darauf würde die Kreisumlage also um 500.000 Euro steigen. Eine „Ersparnis“ ist also nur bezogen auf den Planansatz zu verzeichnen. Gleichwohl ist es natürlich eine gute Nachricht für den Iserlohner Haushalt. Vor dem Hintergrund der coronabedingten Haushaltsbelastungen glaubt Michael Wojtek allerdings nicht an eine „durchbrechende Wirkung“.

Dass der Kreiskämmerer überhaupt in der Lage ist, den Planansatz der Kreisumlage zu reduzieren, hängt wesentlich mit dem Umstand zusammen, dass sich der Bund 2021 stärker an den Unterbringungskosten nach SGB II beteiligen werde, sagt Kämmerer Michael Wojtek. Dafür erhalte der Kreis 2021 rund 19,8 Millionen Euro mehr vom Bund. Prozentual wachse damit die Beteiligung des Bundes an den Unterbringungskosten von 48,1 auf 78,8 Prozent.

Kreis will mehr Rücksicht auf kommunale Finanzen nehmen

Die Kommunalwahl habe zu Veränderungen im Kreishaus sowie in einigen Rathäusern geführt, sagte der neue Landrat Marco Voge beim Kämmerertreffen Lüdenscheid: „Es wurden sieben neue Bürgermeister gewählt.“ Der Landrat sagte den Vertretern aus den Kommunen laut Pressemitteilung des Märkischen Kreises eine enge Zusammenarbeit zu. „Die bestehenden Herausforderungen können wir nur gemeinsam lösen“, so Voge. Deshalb werde der Kreis alle haushaltsrelevanten Entscheidungen transparent gestalten und erklären. Man wolle künftig auch früher in den Diskurs mit den Städten und Gemeinden gehen. Das, so ergänzte Kreiskämmerer Kai Elsweier, setze auch eine stärkere Rücksichtnahme des Kreises auf die Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen voraus.

Elsweier nannte auch einige Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf des Kreises für das kommende Jahr. Der Kreis rechnet demnach mit Aufwendungen in Höhe von rund 625,2 Millionen Euro sowie Erträgen von 620 Millionen Euro. Die größten Ausgabeblöcke: Soziale Leistungen 198,3 Millionen Euro, Landschaftsverbands-Umlage 114,5 Millionen Euro sowie Personalkosten in Höhe von 108,5 Millionen Euro. Der Kreiskämmerer sprach von einer „harmonischen“ Tagung im Kreishaus Lüdenscheid. Der Haushaltsentwurf wird nun in der Kreistagssitzung am 10. Dezember eingebracht und anschließend in den politischen Gremien beraten. Verabschiedet werden soll der neue Haushalt dann voraussichtlich im März 2021.