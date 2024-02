Iserlohn: Mit 92 km/h auf Seilerseestraße unterwegs

Iserlohn Bei Radarmessungen der Polizei in Iserlohn fiel ein Fahrer besonders auf: Er raste mit 92 Stundenkilometern über die Seilerseestraße.

Die Polizei hat am Montag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an zwei Stellen in Iserlohn kontrolliert. Eine Radarmessung gab es zwischen 16.50 und 19.55 Uhr an der Seilerseestraße. 1150 Fahrzeuge wurden in dieser Zeit gemessen. Besonders fiel ein Verkehrsteilnehmer auf, der mit 92 Stundenkilometern unterwegs war. An der Messstelle waren jedoch nur 50 km/h erlaubt. Die Beamten schrieben fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 33 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld bezahlen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Zwischen 13.45 und 15.20 Uhr kontrollierte die Polizei außerdem am Schapker Weg. Dort wurden 700 Fahrzeuge gemessen, es gab eine Anzeige und 21 Verwarngelder. Dort lag der höchste Messwert bei 75 km/h, erlaubt sind an der Messstelle 50 Stundenkilometer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn