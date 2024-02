Iserlohn: Mann nach Attacke auf Passanten zwangseingewiesen

Iserlohn Ein 32-Jähriger soll in Iserlohn erst Autos beschädigt und dann Passanten geschubst haben. Er wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.

Ein unter dem Einfluss von Alkohol und illegalen Drogen stehender Mann soll am Donnerstag in der Innenstadt von Iserlohn mehrere Fahrzeuge beschädigt und Passanten angepöbelt haben. Das berichtet die Polizei.

Als Polizeibeamte am Hohler Weg mittags eine Anzeige aufnahmen, weil an einem Opel Vivaro die Scheibenwischer abgeknickt und der Lack zerkratzt worden waren, hörten sie lautes Schreien zweier Männer vor einer Pizzeria. Ein Mitarbeiter stritt sich dort mit einem 32 Jahre alten Mann, der sich Passanten in den Weg stellte und sie schubste. Zugleich meldeten sich Zeugen und berichteten, dass der Mann ein Auto beschädigt habe. Die Polizeibeamten nahmen den Mann mit und schrieben Strafanzeigen wegen der beschädigten Fahrzeuge. Der 32-Jährige leugnet die Sachbeschädigungen. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch eine Ärztin wurde eine zwangsweise Unterbringung in eine psychiatrische Fachklinik veranlasst.

Zu Sachbeschädigungen an geparkten Autos kam es Ende vergangener Woche noch an zwei weiteren Stellen: In der Bremsheide wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag der Lack eines weißen VW Golf zerkratzt. Am Freitag zwischen 16 und 21 Uhr wurden an der Seeuferstraße an einem blauen Ford Focus zwei Reifen zerstochen.

