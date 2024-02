Iserlohn: LKW sorgt für Verkehrschaos auf Wixbergstraße

Ein querstehender LKW sorgte auf der Wixbergstraße in Iserlohn für ein Verkehrschaos am Mittwochmorgen.

Iserlohn Ein LKW stand am Mittwochmorgen auf der Wixbergstraße quer. Das sorgte für Verkehrschaos. Die Strecke ist für LKW verboten.

Die Polizei berichtet am Mittwochmorgen von einem Verkehrschaos auf der Wixbergstraße in Iserlohn. Dort stand um kurz vor 7 Uhr ein LKW quer. „Die Strecke ist für LKW verboten, große Hinweisschilder weisen extra darauf hin“, sagt Polizeisprecher Christof Hüls. Um 8.30 Uhr war die Strecke dann wieder normal befahrbar, Rückstaus hatten sich aufgelöst.

Die Strecke ist wegen der gesperrten Lennebrücke in Nachrodt ohnehin stark beansprucht. Die Stadt Iserlohn hatte bereits vor zwei Wochen offizielle Umleitungen öffentlich gemacht und dringend darum gebeten, keine Schleichwege, wie zum Beispiel durch das Grüner Tal zu nutzen. Das führe dazu, dass auch LKW über die stark geschädigte Brücke „Grüner Bach“ fahren und auch die engen Straßen am Wixberg, am Hegenscheid und am Honsel verstopfen.

