Iserlohn: Kein Spreader-Event, aber Infektionen in Dortmund

Vergangener Freitag, 18.48 Uhr: Ein Online-Nachrichtenportal aus dem Kreis setzt in seinem Ticker eine Nachricht ab, nach der es eine Erklärung für die zuletzt eklatant gestiegene Zahl der Corona-Infektionen in Iserlohn gebe: „Offenbar gab es in Iserlohn ein Super-Spreading-Event, bei dem sich viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben.“ Nach Informationen des Autors sollen sich unter den Iserlohner Neuinfizierten dutzende Teilnehmer einer nicht angemeldeten türkischen Hochzeit befinden. Die Kontaktermittlung durch das Gesundheitsamt laufe. Nähere Angaben seien am Freitag nicht mehr zu erhalten gewesen, steht dort zu lesen. Die Meldung wird in den Sozialen Netzwerken geteilt. Bei der Heimatzeitung gehen Nachrichten und Anrufe ein. Warum wird nicht berichtet? Vereinzelt gibt es den Vorwurf, man würde Informationen zurückhalten, weil es um „Türken“ ginge.

Tatsächlich spielte sich die Recherche wie folgt ab: Am Samstagmorgen wurden durch die Heimatzeitung Polizei, Feuerwehr, sowie die Leiterin des Iserlohner Ordnungsamtes, Angela Schunke und der Pressesprecher des Märkischen Kreises, Hendrik Klein, über ihre Privatnummern in deren Freizeit kontaktiert. Alle Angesprochenen gaben an, von einem solchen Vorfall in der Waldstadt nichts zu wissen, sicherten aber zu, nachhaken zu wollen.

Darum wurde am Wochenendezunächst nicht berichtet

In erwähnter Online-Meldung wird wie erwähnt Iserlohn als Schauplatz des „Super-Spreading-Events“ benannt. Eine Quelle für die Behauptung wird nicht angegeben. Darum, und vor allem, weil erste Anfragen bei den zuständigen Behörden keine Bestätigung ergeben, verzichtet die Heimatzeitung zunächst auf eine Berichterstattung – trotz Kritik und Schmähungen in sozialen Netzwerken. Am Montag scheitert zunächst der Versuch, den Autoren der Onlinemeldung zu erreichen. Doch es gibt andere Rückmeldungen. Das Iserlohner Ordnungsamt und die Polizei können weiter keine Bestätigung einer entsprechenden Spreader-Veranstaltung geben. Erst am Nachmittag meldet sich Ursula Erkens, die zweite Sprecherin der Presseabteilung des Märkischen Kreises.

Ein „Super-Spreading-Event“ im Kreisgebiet habe es in der vergangenen Woche nicht gegeben. Dafür in Dortmund. Hier soll es eine türkische Hochzeit gegeben haben, bei der sich auch Personen aus Iserlohn infiziert hätten. „Es ist aber definitiv nicht so, dass Iserlohn darum zum Hotspot geworden ist“, erklärt Erkens. Familienfeiern, Kitas, eine Asylbewerberunterkunft, eine Schule – der Anstieg der Infektionen zuletzt sei einer Reihe von Quellen zuzurechnen.

Die Gründe dafür, dass es eine Weile dauerte, diese Informationen zu ermitteln, sind folgende: Zum einen ist Dortmund nicht in der Zuständigkeit des Kreises. Zum anderen, so erläutert es Ursula Erkens, kämen die Behörden derzeit bei der Ermittlung von Kontaktpersonen nicht hinterher. Zudem müssten Ermittlungsteams einzeln befragt werden. Am Nachmittag meldet sich die Redaktion des Onlineportals. Der Autor habe seine Informationen vom Kreis, dessen Sprecher wiederum nicht wissen, von wem. Wie es zu der falschen Ortsangabe kam, bleibt somit unklar.