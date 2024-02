Iserlohn: Feuerwehr zu vermeintlichen Küchenbrand gerufen

Iserlohn Die Feuerwehr in Iserlohn wurde in die Schulstraße gerufen. Gemeldet war ein Küchenbrand. Die Situation war aber weniger dramatisch.

Die IserlohnerFeuerwehr rückte am Freitagnachmittag, 16. Februar, gegen 16.40 Uhr zu einem Brandalarm in die Schulstraße aus. Gemeldet war ein Küchenbrand, der sich in dem Ausmaße aber nicht bestätigte. Die Einsatzkräfte des Löschzugs der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte gingen unter Atemschutz in das Mehrfamilienhaus und fanden schnell die Ursache für den Einsatz: Küchenrollen waren auf einem Herd in Brand geraten. Diese wurden in ein Waschbecken gelegt und dort mithilfe des Wasserhahns gelöscht. Die Wohnung wurde im Anschluss gelüftet. Viele Hausbewohner hatten bereits ihre Wohnungen verlassen, verletzt wurde niemand.

