Iserlohn: DRF-Luftrettung landet auf Verkehrsübungsplatz

Iserlohn Ungewöhnliches Bild für die Autofahrer am Sonntag auf dem Verkehrsübungsplatz in Iserlohn. Warum ein Hubschrauber dort landen musste.

Während am Sonntagmorgen einige Autofahrer den Verkehrslehrgarten an der Mendener Straße in Iserlohn zum Üben nutzen, staunten sie nicht schlecht, als der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund zur Landung ansetzte. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Iserlohn war zu dieser Zeit an der Schulstraße im Einsatz und forderte einen Notarzt an.

Der Hubschrauber der DRF-Luftrettung, stationiert am Flughafen in Dortmund, landete um 10.15 Uhr in Iserlohn. Die Autofahrer auf dem Verkehrsübungsplatz mussten für die Landung ihre Runden nur kurz unterbrechen.

Das ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen wird, ist nicht unüblich, wenn alle Notärzte vor Ort im Einsatz sind. Den Transport zum eigentlichen Einsatzort und zurück zum Verlehrsübungsplatz übernahm die Feuerwehr Iserlohn, die zum Absichern ebenfalls ausgerückt ist. Während der Patientenversorgung konnte der Übungsbetrieb weiterlaufen.

