Iserlohn: Dreijähriger stirbt nach Fenstersturz

Ein dreijähriger Junge ist am Dienstagabend in Iserlohn aus dem Fenster gefallen und bis zu zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Iserlohn-Letmathe. In Iserlohn ist ein Kind (3) aus dem Fenster im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gefallen. Der Junge erlag seinen Verletzungen.

Tragisches Unglück am Dienstagabend in Iserlohn-Letmathe: Ein dreijähriger Junge ist aus dem Fenster gestürzt und zehn bis zwölf Meter in die Tiefe gefallen. Der Junge erlag seinen Verletzungen.

Es passierte am frühen Dienstagabend im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Lasbecker Weg in Letmathe-Lasbeck. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei im Märkischen Kreis spielte der Junge wohl mit seinen Geschwistern. Er soll dann selber das Fenster geöffnet haben. Sehr wahrscheinlich verlor er das Gleichgewicht und stürzte hinab. „So haben es die anderen Kinder geschildert“, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde am Abend auf Nachfrage dieser Redaktion.

Der Junge fiel auf den Gehweg. Er wurde noch vor Ort notärztlich behandelt und mit einem Hubschrauber ins Klinikum Dortmund-Nord geflogen. Dort erlag das Kind seinen Verletzungen.

Zuvor hatte der Westfälische Anzeiger berichtet. (sh)