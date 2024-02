Der Förderkreis Iserlohner Museen erinnert an den 100. Geburtstag der Iserlohner Unternehmerin und Heimatforscherin Anni Engels.

100. Geburtstag Iserlohn: Das machte Anni Engels so besonders

Iserlohn Der Förderkreis Iserlohner Museen erinnert an den 100. Geburtstag der Iserlohner Unternehmerin und Heimatforscherin Anni Engels.

Der Förderkreis Iserlohner Museen erinnert in diesen Tagen an den 100. Geburtstag der Iserlohner Unternehmerin, Schriftstellerin und Heimatforscherin Anni Engels geb. Jost. Sie war das einzige weibliche Gründungsmitglied des 1979 gegründeten Förderkreises und sah es als ihre besondere Aufgabe, historisch wichtiges Sammelgut für die Museen und das Stadtarchiv zusammenzutragen und Themen aus der Iserlohner Stadtgeschichte zu recherchieren und in den „Beiträgen zur Heimatkunde“ zu veröffentlichen. Für ihr unermüdliches Engagement verlieh ihr der Förderkreis Iserlohner Museen die Ehrenmitgliedschaft.

Kindheit in Barendorf verbracht

Anni Engels wurde am 14. Februar 1924 als zweites Kind von Walter und Hubertine Jost geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie unbeschwert in der heutigen „Historischen Fabrikanlage“ Barendorf und wurde durch die dortigen Gärten auf die Beobachtung der Natur geprägt. Sie blieb diesem Fleckchen Erde ihr Leben lang zutiefst verbunden und setzte sich in den 1980er-Jahren vehement für den Erhalt der Fachwerksiedlung ein als erwogen wurde, die Häuser abzureißen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Ihre Jugend wurde vielfältig überschattet durch den Zweiten Weltkrieg. Fassungslos musste Anni Jost die Auswirkungen der Reichsprogromnacht in Iserlohn im November 1938 mitansehen: Geschäfte und Wohnungen jüdischer Familien vor allem in der Wermingser Straße und am Alten Rathausplatz wurden geplündert, die Synagoge niedergebrannt. Auch Familien ihrer Mitschülerinnen waren betroffen. Für Anni war das völlig unverständlich, da sie in einem kosmopolitischen, toleranten Umfeld aufwuchs. Mit Kriegsende erfuhr sie, dass ihr Bruder Walter gefallen war.

Autodidaktische Mikrobiologin

Beruflich hatte die junge Anni ihre Zukunft als Pädagogin gesehen, die Arbeit mit der Jugend war eine ihrer Leidenschaften. Zwar hatte sie schon 1950 ihr Examen bestanden, konnte aber erst ab 1969 unterrichten. Zuvor wurde sie in der Firma ihres Vaters, der JOST GmbH in der Iserlohner Heide, gebraucht und gründete mit Paul Engels eine Familie und zog drei Kinder groß. Als autodidaktische Mikrobiologin übernahm Anni Engels 1966 zudem einen Betrieb zur Herstellung von Agrobakterien.

In ihrer Freizeit kultivierte sie ihre musischen Fähigkeiten: Sie spielte Violine im Orchester der Musikschule, malte und schrieb ein Buch über Aja, die Mutter von Goethe. Daneben war sie auch aktives Mitglied im „Plattdeutschen Kreis“ und unterstützte den von ihrem Vater gegründeten Tierschutzverein und andere gemeinnützige Projekte in Iserlohn. Anni Engels verstarb im September 1997 in Iserlohn.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn