Iserlohn. Einladung richtet sich an Unternehmen

Informationen zum Thema Kurzarbeit

Die aktuelle Auftragslage ist insbesondere in der Automobilbranche und im Maschinenbau von einer veränderten Nachfrage gekennzeichnet. Daher besteht zurzeit ein außergewöhnlich hoher Informationsbedarf rund um das Thema Kurzarbeit. Der Operative Service Dortmund lädt daher Unternehmen der Arbeitsagenturbezirke Iserlohn und Siegen zu einer Informationsveranstaltung ein.

Wenn aus bestimmten Gründen die betriebsübliche Arbeitszeit vorübergehend gekürzt wird, können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld erhalten. Diese Leistung soll den Verdienstausfall teilweise ausgleichen. Ziel ist es, dass Beschäftigte nicht gekündigt werden, sondern im Betrieb bleiben können. Darüber hinaus können die Ausfallzeiten sinnvoll für Qualifizierungsmöglichkeiten im Rahmen des Qualifizierungschancengesetzes genutzt werden.

Um Fragen zu diesen Themen beantworten zu können, stehen die zuständigen Fachexperten am Mittwoch, 15. Januar, ab 10 Uhr in der Agentur für Arbeit am Standort Iserlohn zur Verfügung. Für eine Anmeldung zur Informationsveranstaltung sowie Fragen zu inhaltlichen Details genügt ein Anruf unter 0231/842-9032 oder eine Anmeldung per E-Mail an Dortmund.032@arbeitsagentur.de.