In spätestens drei Monaten geht’s hoffentlich wieder los

Innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate, so hofft Stadtbaurat Thorsten Grote, kann das städtische Lehrschwimmbecken Hennen wieder genutzt werden. Und im kommenden Jahr werde die Verwaltung der Politik dann ein Konzept für die langfristige Vorgehensweise mit allen fünf Iserlohner und Letmather Lehrschwimmbecken vorschlagen.

Einen definitiven Tag der Wiedereröffnung in Hennen konnte Grote am späten Dienstnachmittag beim „CDU-vor-Ort“-Termin nicht versprechen, da man sich bei der Behebung des Problems der defekten Antriebstechnik des Hubbodens in einem „Experimentier-Prozess“ befinde. Der Stadtbaurat bestätigte und konkretisierte gemeinsam mit KIM-Chefin Claudia Zawada die vor zwei Wochen bei der SPD-Versammlung im Meta-Bimberg-Haus bekanntgewordene Lösung, dass ein heimischer Schlossermeister die vier extrem verschlissenen Zahnräder versucht nachzubauen (wir berichteten), womit er auch begonnen hat. Fürs nötige Fräsen werde auf die Technik einer Spezialfirma zurückgegriffen werden müssen. „Nach dem Einbau müssen die Teile natürlich getestet werden, um sicher zu gehen, dass sie den Boden bewegen und vor allem halten können“, erläuterte Grote. Derzeit müsse auch erst noch einmal geklärt werden, wer am Ende die Abnahme machen könne, da man sich dabei auf Neuland für die Verwaltung bewege. „Normalerweise bestellen wir ja nur Teile, die bereits eine Zulassung haben.“

Der Technische Beigeordnete ließ auch noch einmal die Bemühungen des Kommunalen Immobilienmanagements seit der Feststellung des Schadens kurz Revue passieren. „Wir stehen hier vor einem Oldtimer, für den es keine Ersatzteile mehr gibt.“ Die Firma, die 1972 die Schwimmbad-Technik eingebaut habe, gebe es nicht mehr, es würden leider auch keine technischen Zeichnungen mehr existieren, auf deren Basis die Ersatzteile erstellt werden könnten, und obendrein wäre in diesem Sommer auch noch der Besitzer der früheren Firma, der zuletzt noch für Reparaturen in Hennen herangezogen werden konnte, verstorben. Auch wegen eines Austauschs der Hubbodentechnik wurde recherchiert: „Es gibt weltweit nur noch einen Hersteller, die Lieferzeit beträgt zwei Jahre.“

Thorsten Grote (li.) besichtigte gemeinsam mit dem WSV-Vorsitzenden Christian Müller den Bereich unter dem Hubboden und zeigte viel Verständnis für die Sorgen des Vereins. Rechts im Hintergrund ist an der Beckenwand eine der Laufschienen zu sehen, mit deren Hilfe der Hubboden bewegt werden kann. Foto: Torsten Lehmann

Thorsten Grote bedauerte, dass die Schließung (Stand heute) seit 132 Tagen andauere und widersprach mit Claudia Zawada den Vorwürfen, dass die Stadt in der Vergangenheit nicht genug in den Erhalt des Beckens investiert habe: „Was an Reparaturen gemacht werden musste, wurde gemacht.“ Und auch diesmal sei es keine Frage der finanziellen Mittel. Für die gesamte Sanierung schätzt er die Kosten am Ende auf mehr als 100.000 Euro. Zum Vergleich: Ein Bad-Neubau würde 4,4 Millionen Euro kosten.

Gegenüber Christian Müller, dem Vorsitzenden des Wassersportvereins Hennen, räumte Grote im Namen der Verwaltung ein, dass die E-Mail mit der letzten und „schlimmsten aller Lösungen“, der Fixierung des Hubbodens auf einer Höhe, was die Nutzung stark eingeschränkt hätte, so hätte gar nicht an die betroffenen Vereine verschickt werden dürfen und sollen.