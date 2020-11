IKZ verlost 25 Adventskalender von Spetsmann

Iserlohn. Die 20. Auflage des beliebten Kalenders hat die ganze Stadt Iserlohn als Motto.

„Mach bloß nichts mit Corona“, zitiert Ute Bücker eine Freundin, als es darum ging, das Motto für den diesjährigen Adventskalender der Konditorei Spetsmann auszuwählen. Am Ende entstand ein Motiv mit dem Thema „Meine Stadt, die alles hat“ – das soll sich auch der Weihnachtsmann gedacht haben.

So steht es in dem Brief, der an alle Kunden verschickt wird. Dadurch, dass Iserlohn alles bietet, konnte der Weihnachtsmann seinen Wichtelhelfer freigeben. Solch eine kleine Geschichte, die das Bild erklären soll, gehöre für Ute Bücker hinzu und mache ihr große Freude. Aber auch der ganze Prozess vom Sommer bis jetzt sei immer eine Freude. „Es ist immer schön, sich mit diesem Kalender zu beschäftigen. Da wird man auf andere Weise kreativ.“ Die mit 24 Trüffelspezialitäten befüllten Kalender sind heiß begehrt und werden zum Teil auch an Waldstädter im Ausland verschickt. Im letzten Jahr sei sogar eine Lieferung nach Singapur unterwegs gewesen.

Wie in den Jahren zuvor hat sie sich auch diesmal mit der Künstlerin Marion Wieczorek zusammengetan. Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt sind die beiden ein eingespieltes Team. Aber ein kleines Stückchen Kunst und Genuss verbirgt sich auch hinter jedem Türchen. Denn auch die Pralinés sind sorgfältigste Handarbeit.

