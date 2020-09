IKZ-Podiumsdiskussion mit Eva Kirchhoff und Michael Joithe

Iserlohn. Veranstaltung wird auf der IKZ-Facebook-Seite gestreamt. 24 Gäste können live im Fanny-van-Hees-Saal dabei sein

Die Entscheidung: Eva Kirchhoff (CDU) oder Michael Joi­the („Die Iserlohner“)? Wer wird neuer Bürgermeister? Im Vorfeld der Stichwahl am 27. September veranstaltet der Iserlohner Kreisanzeiger am kommenden Montag, 21. September, in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Iserlohn und Malkus Veranstaltungstechnik eine Podiumsdiskussion mit den Stichwahl-Kandidaten Eva Kirchhoff (CDU) und Michael Joithe („Die Iserlohner“). Die Moderation übernehmen IKZ-Chefredakteur Thomas Reunert und Redakteur Kevin Pinnow.

Die Entscheidung fällt am 27. September. Foto: IKZ

Die Veranstaltung, die live auf der Facebook-Seite des IKZ gestreamt wird und später auf www.ikz-online.de abrufbar ist, beginnt um 19.30 Uhr im Fanny-van-Hees-Saal der VHS.

24 Leser der Heimatzeitung haben die Möglichkeit, live an der Podiumsdiskussion teilzunehmen und vor Ort ihre Fragen zu stellen. Wer dabei sein möchte, schickt eine E-Mail an redaktion@ikz-online.de – dann entscheidet das Los. Einsendeschluss ist Donnerstag, 17. September. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Aber auch diejenigen, die nicht dabei sein können oder wollen, haben die Möglichkeit, im Vorfeld Fragen per E-Mail oder Facebooknachricht einzureichen. Zudem können im Live-Stream noch Fragen gestellt werden.