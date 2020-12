IKZ-Adventskalender: Jeden Tag geht digital ein Türchen auf

Iserlohn. Prominente und bekannte Gesichter aus Iserlohn, Hemer und Letmathe senden Weihnachtsgrüße per Videobotschaft. Wer verbirgt sich dahinter?

Ab heute werden sie wieder überall geöffnet: die Adventskalender. 24 Türchen, vollgepackt mit Schokolade oder anderen Kleinigkeiten, bereiten Kindern und Erwachsenen täglich eine kleine Freude in der vorweihnachtlichen Zeit bis zum Heiligen Abend.

Und auch bei uns werden 24 Türchen geöffnet – digital. Wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen Prominente und bekannte Gesichter aus Iserlohn, Hemer und Letmathe gebeten, Ihnen, liebe Leser, in einer Videobotschaft ganz besondere Weihnachtsgrüße zu übermitteln und Ihnen in diesen doch schwierigen Zeiten ein wenig Mut zu machen. Die Videos werden jeden Morgen um 7 Uhr auf unserer Facebook-Seite, auf Instagram, unserem YouTube-Kanal und natürlich auf ikz-online.de veröffentlicht. Wer verbirgt sich wohl hinter den Türchen? Schauen Sie rein!