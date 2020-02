IGW feiert Richtfest in Kalthof: „Service-Wohnen“ ab 2021

Vielen zwingt das Alter ein Dilemma auf: So lange wie möglich möchten sie selbstbestimmt in ihrem vertrauten Haus oder ihrer Wohnung bleiben. Rückt dieser Wunsch an die Grenze der Erfüllbarkeit, steht oft nur das geringere Übel zur Auswahl. In der Regel sind es zunächst die eigenen Eltern oder Schwiegereltern, deren Situation es unausweichlich macht, sich dieses Problems anzunehmen, und irgendwann steht man vielleicht selbst vor der Frage: Kann ich mir vorstellen, in ein Pflegeheim zu ziehen?

Im Iserlohner Norden tut sich gerade eine dritte Alternative auf: Sie heißt „Service-Wohnen“ und wird bereitgestellt von der Iserlohner Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (IGW), die am Samstag Richtfest an der Refflingser Straße in Kalthof gefeiert hat. IGW-Geschäftsführer Olaf Pestl legte bei der Ansprache der zahlreichen Gäste auch aus der Nachbarschaft Wert auf die Unterscheidung zwischen Pflegewohnheim und Service-Wohnen: Es handelt sich um normale Mietwohnungen mit einer Reihe zusätzlicher Merkmale, die sich in drei Gruppen aufteilen lassen.

Gut angebunden an den Bedarf des täglichen Lebens

Erstens soll das dreigeschossige Gebäude aktuellen Standards entsprechen, die unter anderem die Erreichbarkeit aller Bereiche für eingeschränkt mobile Bewohner gewährleisten. Zweitens hat die IGW das Grundstück an der Refflingser Straße ganz bewusst ausgewählt: „Die Menschen sollen auch im Alter in der Dorfmitte, in vertrauter Nachbarschaft und mit kurzen Wegen zu Bäcker, Apotheke, Supermarkt sowie Bahnhof und Bushaltestelle leben können.“, erklärte Pestl.

IGW-Projektleiter Daniel Tries schlägt den symbolischen letzten Nagel ein. Foto: Alexander Barth / IKZ

Drittens und zentral für das Konzept ist ein Paket aus Dienstleistungen, das über eine Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis und weitere externe Anbieter die Mietverhältnisse um einen Rahmenvertrag für verschiedene Leistungen ergänzt. Unterschieden wird dabei zwischen verbindlichen Grundleistungen, zu denen neben Hausmeisteraufgaben ein regelmäßig mit einem AWO-Mitarbeiter besetztes, hauseigenes Service-Büro zählt und Dienstleistungen, die Bewohner nach Bedarf in Anspruch nehmen können.

Physio- und Ergotherapie direkt im Gebäude zu haben

Im Büro, so stellen es sich IGW und AWO vor, sollen vor allem „Beratung, Information und Organisation“ geboten werden. Auf ihrer Internetseite nennt die Wohnungsgesellschaft Beispiele: „Terminverwaltung von Arztbesuchen, Apothekenlieferservice, Wäscheservice, Förderung von Kochgemeinschaften, Unternehmungen (. . .) und Gemeinschaftsveranstaltungen“. Zu den möglichen Wahlleistungen, die bestellt und zusätzlich abgerechnet werden und bei denen IGW und AWO als Vermittler agieren, zählen etwa Pflege-, Notruf- und Lieferdienste, Haushaltshilfe sowie Physio- und Ergotherapie – letztere direkt im Gebäude.

Zimmermann Klaus Lutterbüse von der Firma Wiese Holz aus Meschede hält den Richtspruch. Foto: Alexander Barth / IKZ

„Der Aufsichtsrat ist froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Olaf Pestl hat ganze Arbeit geleistet“, lobte Aufsichtsratvorsitzender Michael Schmitt. Pestl selbst zeigte sich überzeugt von der IGW-Strategie, mit den jüngsten Projekten „immer wieder etwas Neues zu versuchen und uns Herausforderungen zu stellen“. Damit verknüpfte er die Zusage an die Kalthofer, an der Refflingser Straße langfristig in Eigenregie präsent zu bleiben: „Die IGW ist kein Investor, der kommt und schnell wieder geht.“

Auch einen Beitrag für die Nachhaltigkeit leistet die IGW, erklärt der Geschäftsführer: „Ein Blockheizkraftwerk wird genug Energie für unsere Gebäude hier liefern und auf dem Dach ist eine Photovoltaik-Anlage eingeplant.“ Finanziell aus dem Fenster lehnen müsse sich der Bauherr dafür nicht: „Das rechnet sich früh genug.“ Direkt nebenan ist die Kita „Lummerland“ schon über das Richtfest hinaus und soll im August pünktlich zum Kindergartenjahr 2020 öffnen. Die ersten Wohnungen sollen bis zum Jahresende bezugsfertig werden.