Ideenschmiede und Fabrikation im Loft

Iserlohn. Aus dem Nichts heraus starten drei kreative Iserlohner ihr Start-up „GMB-Factory“ an der Brausestraße und gehen zuversichtlich in die Zukunft.

Die Vorstellung, die man allgemein von der „Schaltzentrale“ eines jungen Start-up-Unternehmens hat, wird beim Betreten der „GBM-Factory“ an der Brausestraße sofort bestätigt. Aus einer kleinen, ehemaligen Fabrikationshalle haben Michael Bulter und Bastian Schmidt hauptsächlich in Eigenarbeit einen offenen Loft entstehen lassen, in dem zentriert auf einen großzügigen Raum der gesamte Arbeitsablauf vom Auftrag bis zur Fertigstellung stattfindet. Das Spezialgebiet der beiden Unternehmensgründer ist die Herstellung von (Werbe-)Aufstellern, Logos, Dekoartikel und Namensschildern, die per Laser und 3D-Drucker individuell gefertigt und graviert werden können.

In der gemütlichen Sitzecke, die als Empfang und Raum für kreative Gedankenspiele genutzt wird, erklärt Michael Bulter, wie es zur Gründung der „Factory“ gekommen ist. „Wir sind mit viel positiver Energie und Zuversicht aus dem Nichts gestartet,“ erklärt Bulter. Er ist von Haus aus gelernter Industriekaufmann und hatte für eine Firma gearbeitet, die CNC-Maschinen entwickelte und herstellte. Als die Firma geschlossen worden sei, habe er sich umorientieren müssen, und überlegt, welche „tollen Sachen“ man mit CNC-Maschinen sonst noch machen könne. So entstand gemeinsam mit Bastian Schmidt, der den technischen Part im Unternehmen inne hat, die Idee, individuelle Dekoartikel und Werbemittel in kleiner Stückzahl zu produzieren. Das reicht von beleuchteten Namensschildern für Konferenzen, über Reklameaufsteller mit den entsprechenden Firmenlogos bis zum schmückenden Aufsteller mit einem Geburtstags- und Weihnachtsgruß. Mit dem Laser werden aber auch Holzrohlinge in Verbindung mit Reagenzgläsern zu kleinen Vasen verarbeitet oder dekorative Ständer für Gewürze hergestellt – alles in Handarbeit. Andere Werkstoffe, die in der Fabrik verarbeitet werden sind Kunststoff, Messing und Aluminium.

Streetart-Künstler StefanDressler steuert Kreativität bei

All dies geschieht in dem großen Raum, direkt gegenüber der Sitzecke, wo der Laser und ein 3D-Drucker stehen. Die erforderliche Programmierung des CNC-Gerätes, das Einscannen von Mustern und setzen der Vektorpunkte – alles geschieht hier im Loft an der Brausestraße. Über einen getrennten Ausstellungsraum verfügt die „GBM-Factory“ noch nicht, erklärt Michael Bulter. „Wir stehen eben noch am Anfang, haben aber schon vielversprechende Kontakte herstellen und Kunden akquirieren können.“ Neben Bastian Schmidt und Michael Bulter gehört auch Stefan Dressler zum Team. Er ist ein bekannter Iserlohner Streetart-Künstler, der seine zeichnerischen Fähigkeiten in das Start-up einbringen möchte.

Die „GBM-Factory“ besteht übrigens noch aus einem weiteren Zweig: „Unter dem Namen CNC-Germany entwickeln und bauen wir auch spezielle CNC-Maschinen für den Hobbybereich, zum Beispiel für Modellbauer“, sagt Bulter, der gemeinsam mit seinen Partnern noch viel Potenzial im Unternehmen sieht. Nähere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.gbm-factory.de