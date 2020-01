Iserlohn. Jürgen Schwerter verkauft seine Familienfirma, um dessen Zukunft zu sichern – ein Hintergrundgespräch

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

HSI-Türen sollen lange geöffnet bleiben

„Nach einem Volontariat bei der Eisenhandlung Greinitz in Graz und Triest und mehreren Jahren als Reisender im Balkan bis zur Türkei, gründete Hermann Schwerter Senior im Oktober 1905 ein Export-Kommissionsgeschäft für Produkte des Iserlohner Raumes in das große russische Reich.“ So beginnt der Text zur Firmengeschichte auf der Homepage des Iserlohner Unternehmens HSI. Und nun stehen also offensichtlich im 105. Jahr des Bestehens erhebliche und nachhaltige Veränderungen an, wie Jürgen Schwerter (66) der Heimatzeitung am Rande des Neujahrsempfanges mitteilte. Grund genug für ein Gespräch über Vergangenheit, Heute und Zukunft.

Herr Schwerter, wir sitzen also heute hier zusammen, weil Sie eine für die Iserlohner Wirtschaft, aber auch für die Iserlohner Stadtgeschichte durchaus bedeutsame Entscheidung getroffen haben. Welche ist das?

Ich habe das Unternehmen „Herrmann Schwerter“ verkauft. Ob das für Iserlohn eine bedeutsame Entscheidung ist, müssen Sie beurteilen.

An wen haben Sie verkauft?

An die Herren Markus Rensburg und Gregor Mamys aus Hagen.

Warum gerade an diese beiden Herren?

Das sind offensichtlich exzellente Kaufleute, die ihr anderes Unternehmen, die Eurotec GmbH, spezialisiert auf Befestigungssysteme für Beton- und Holzbauten, in zwanzig Jahren ganz nach vorn gebracht haben.

Bei so einem Ereignis darf man auch kurz einmal auf die Zahlen blicken. Wie viele Mitarbeiter sind involviert?

Wenn ich alle Teilzeitkräfte und Heimarbeiter mitrechne, sprechen wir von rund 150.

Darf man auch nach aktuellen Umsatzzahlen fragen?

Das wird nicht offen genannt. Ich hatte bisher eine Einzelfirma, hafte also mit Haut und Haaren. Das gibt es in der Größenordnung eher nicht mehr. Der Vorteil ist, dass man im Unternehmensregister nicht publizierungspflichtig ist.

Aber Sie würden es selbst ein positives Betriebs-Ergebnis bewerten?

Ich hatte eigentlich das Ziel gehabt, deutlich weiter zu kommen, als ich es in meiner Zeit geschafft habe. Was auch ein Grund dafür ist, dass ich sage, es ist richtig, an jemanden zu verkaufen, der noch mehr Kompetenz und noch mehr Unternehmensgröße – auch wenn es ein separates Unternehmen ist – dazu bringt.

Was wird sich mit dem Verkauf für die Mitarbeiter, für das Unternehmen, ändern?

Die Unternehmenskultur wird natürlich geprägt vom Chef. Vor allem, wenn er so lange dabei ist. Die neuen Chefs pflegen einen anderen Führungsstil. Das wird sich also ändern. Aber das Geschäft als solches wird genau so weiterbetrieben wie bisher, weil die neuen Inhaber eben Wert darauf legen, dass es zwei unterschiedliche Unternehmen sind. Mit zwei unterschiedlichen Geschäftszwecken. Zum einen das, was die bisherige Firma der Herren in Hagen, die Eurotec, macht: nämlich Spezialschrauben für den Terrassen- und Holzbau an sehr große Kunden zu verkaufen und wir eben, ein sehr kleinteiliges Geschäft mit SB-Wänden vor allem in Baumärkten mit einem riesigen Sortiment und mit der Fähigkeit, die besten Selbstbedienungswände für Möbelbeschläge, Ketten und Seile zu gestalten.

Wann und warum ist der Verkaufs-Entschluss in Ihnen gereift?

Wir haben vor zweieinhalb Jahren eine Absage bekommen für einen eigentlich schon mündlich abgeschlossenen Vertrag mit einer Baumarkt-Kette. Als man den bisherigen Lieferanten dann darüber informiert hatte, hat der die Konditionen noch einmal so verbessert, dass die Kette die Vereinbarung mit uns wieder, sagen wir mal vorsichtig, aufgehoben hat. Da bin ich zu der Einsicht gekommen, dass es doch vielleicht besser ist, durch das Zusammengehen mit anderen die in der Baumarktbranche nötige Größe zu erreichen. Und weil damals auch klar war, dass meine drei Söhne im Alter von 29 bis 35 Jahren nicht in die Firma kommen wollen, habe ich also nach einer Lösung gesucht.

Mussten Sie am Markt aktiv nach Käufern suchen?

Als meine Entscheidung Formen angenommen hatte, habe ich mit Interessenten gesprochen. Ich hätte natürlich an einen Wettbewerber verkaufen können, der vielleicht sogar, um einen lästigen Konkurrenten loszuwerden, etwas mehr geboten hätte, aber ich hätte dann nicht gewusst, wie lange der die Türen in Iserlohn noch offenhält. Die haben ja in der Regel genug Kapazitäten in ihrer eigenen Betrieben, um das von hier einfach mitzunehmen. Das wäre für meine Mitarbeiter und für meine Kunden schlecht.

Und diese Gefahr besteht jetzt nicht?

Nein, die neuen Besitzer haben HSI mehr oder weniger als Privatleute gekauft. Es gibt vielleicht einige wenige Synergien, aber kaum Überschneidungen zu ihrem jetzigen Geschäft. Ich bin übrigens auch weiterhin Eigentümer der Immobilie geblieben, habe einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen.

HSI war und ist international tätig, war vor allem am Anfang immer hochgradig export-orientiert. Spielen auch internationale Entwicklungen, ausländische Märkte eine Rolle bei so einer Verkaufsentscheidung Entscheidung?

Wir haben im Sommer das 25-jährige Bestehen unserer Niederlassung in Warschau gefeiert. Die Firma Eurotec ist in Polen nicht in so in dieser Stärke aufgestellt. Wir haben eine Niederlassung in Spanien, die uns nur zur fünfzig Prozent gehört. Auch das ist sehr interessant. Wir sind sehr stark in Frankreich. Unsere tatsächlich größten Baumarkt-Präsentationen mit siebzig Metern haben wir in französischen Märkten. Dort schätzt man es einfach, so viel aus einer Hand zu bekommen.

Wir müssen noch einmal einen Blick in die Firmengeschichte werfen: Hermann Schwerter Senior war seit 1905 vom ersten Tag an geschäftlich – sagen wir ruhig - international orientiert, er hatte ein Export-Kommissionsgeschäft für Produkte des Iserlohner Raumes in das große russische Reich. Sie waren als einer der Ersten nach der Maueröffnung in der ehemaligen DDR aktiv und erfolgreich. Haben die Schwerters schon früh ein Näschen fürs gute und auch außergewöhnliche Geschäft gehabt?

Die Schwerters haben auch jeden Fall – wie man sagt – „Hummeln im Hintern“. Sie fahren gerne raus. Für mein Bild der damaligen Iserlohner Wirtschaft gab es zwei Unternehmer-Typen. Das eine waren die Fabrikanten. Die mussten am nächsten Morgen wieder im Betrieb sein, um nachzuschauen, ob die Arbeiter da waren und die Maschinen liefen. Und die anderen waren die Kaufleute, die diese Ware über die Tagesreise hinaus in andere deutsche Gebiete oder ins Ausland gebracht haben. Und das waren dann häufig Kommissionsgeschäfte.

Auf jeden Fall haben auch Sie das Unternehmer-Gen. Reicht das in Zeiten immer größerer Firmenzusammenschlüsse noch aus, um zu überleben?

Das ist ja eine Frage, über die man ein Buch schreiben kann. Eine Antwort darauf ist: Man empfiehlt ja kleineren Unternehmen, in einer Marktnische große Bedeutung zu bekommen, möglichst auf Weltmarktführer-Niveau. Das habe ich leider nicht geschafft. Als mein Vater starb, waren wir Spezialist für schmiedeeiserne Innendekorations-Artikel, Vorhang-Garnituren, Huthaken und alles mögliche. Das war eine Nische, in der wir in Österreich, Deutschland und Schweiz große Bedeutung hatten. Die ist aber irgendwann verloren gegangen. Und dann habe ich in den 80er-Jahren alle Programme von Firmen, die sich mit Garderoben und Beschlägen in Iserlohn beschäftigt haben. Also Firmen wie Geldermann, Hunke, Ross& Co, Vollmann & Schmelzer. Aber die Welt braucht eben nicht mehr so viele Garderobenhaken, die Nische ist nicht groß genug. Also haben wir uns im Laufe der Jahre auf diese Baumarkt-SB-Wände spezialisiert und sind im Wesentlichen bei Schrauben gelandet. Aber da sind wir absolut nicht führend. Da ist jeder zweite Wettbewerber eine Tochter vom Markt beherrschenden Würth-Konzern. Aber um noch einmal die Frage zu kommen: Ja, es gibt mit guten Ideen auch für kleinere Firmen noch die Möglichkeit, am Markt erfolgreich zu sein.

Heute ist in vielen Wirtschaftszweigen von Konzentration aufs Kerngeschäft die Rede: Ist ein Sortiment von 30.000 Produkten eher hinderlich bei der Expansion und auch bei der Existenzsicherung, oder sichert erst das den Erfolg?

Die Frage habe ich mir jeden Tag gestellt und kann sie Ihnen auch heute nicht beantworten. Eigentlich ist es ja hinderlich. Man soll sich auf etwas beschränken und nicht so ausufern, wie wir es getan haben. Bei uns hat es sich einfach so ergeben. Als wir 1988 hier in Iserlohn den Wettbewerber Kirschbaum & Siebrecht übernommen haben, wollten die Kunden eben auch andere Produkte von uns, ein komplettes Programm, damit sie nicht auf mehr Lieferanten zurückgreifen mussten. Dadurch wurde die Palette immer größer.

Waren Sie immer mit dem Standort Iserlohn zufrieden oder haben Sie auch mal an Verlagerung innerhalb Deutschlands oder Europas gedacht?

Wir sind ja in erster Linie Händler für deutsche Kunden und den deutschsprachigen Raum, so dass an eine Verlagerung des Handelsgeschäftes nie zu denken war. Für HSI gab es nie eine wirkliche Alternative zu Iserlohn. Bei der kleinen eigenen Produktion der Garderoben- und Mantelhaken, die ich übrigens als mein kleines Hobby auch noch weiterführe, geht es heute am Markt allerdings auch größtenteils um und mit Importware. Viele der Kleineisenwarenhersteller, die es auch in Iserlohn mal gab, existieren ja gar nicht mehr. Eigentlich war ich immer so ziemlich der Letzte, der Dinge aus dem Ausland bezogen hat, so lange es hier vor Ort noch ein Angebot gab. Vielleicht ja ein Fehler.

Südwestfalen scheint sich einig, die Region nach außen attraktiv – vor allem auch für Facharbeiter - präsentieren zu müssen. Ist der eingeschlagene Weg da richtig?

Wir wissen ja erst seit fünf oder zehn Jahren, dass wir Südwestfalen sind. Wir haben ja schon viel, viel länger die SIHK, aber eine Identität für das Gebiet zwischen Soest und Siegen gab es ja eigentlich nicht. Aber alle anderen, die Ostwestfalen, die Münsterländer, die Ruhrgebietler und die Rheinländer hatten eine Identität. Und deswegen ist der Weg auch richtig.

Wie sieht es speziell in Ihrer Branche mit Fachkräften und vor allem auch Ausbildungsplatz-Bewerbern aus?

Wir haben keine offenen Stellen. Natürlich müssen wir manchmal Mitarbeiter einstellen, von denen wir uns mehr Erfahrung im einen oder anderen Fall wünschen würden. Eisenwarenhändler, die wir gern hätten, gibt es ja hier nicht mehr. Also müssen wir die Ausbildung selbst leisten und hatten dabei auch bisher guten Erfolg und einen guten Ruf.

Iserlohn ist Ihre Heimatstadt, Sie sind an mehreren Stellen - vor allem auch sozial – engagiert. Sind Sie ein stolzer Iserlohner?

Ja!!! Natürlich ist man nicht auf alles stolz, was in einer Stadt so läuft. Es ist schade, dass wir die frühere, wirtschaftliche Kraft - als wir noch vor Dortmund lagen - nicht mehr haben. Mit der Veränderung des Bergbaus von den Mittelgebirgen in die Tiefe war das eben so. Toll sind unsere kurzen Wege, unsere Gebäude. In Sachen Sauberkeit kann man – besonders auf der Sümmerner Straße- mehr machen. Ich verstehe aber auch meine beiden Söhne, die in Köln leben, wenn sie sagen, dass es dort aufregender und internationaler sei. Aber da ist auch deutlich mehr Autoverkehr.

Welche Aufgabenstellungen würden Sie dem neuen Bürgermeister gern ins Lastenheft schreiben?

Für mich wäre es toll, wenn er sich in Iserlohn auskennen würde. Und wenn er Verwaltungs- und Führungserfahrung hätte. Und wenn er dann noch ein Charisma hätte und auf Leute zugehen kann, dann wäre das sehr gut. Herr Herbers hat gerade in Ihrer Zeitung gesagt, Iserlohn sei führungslos. Da hat er ein Stück weit Recht. Wenn im Rathaus die Führung nicht so stark ist, dann muss eben der Rat die Funktion übernehmen. Es muss jeder selbst beurteilen, ob das im Moment ausreichend geschieht. Ich wünsche mir jemanden, der mit guten Ideen und Kraft die Dinge vorantreibt.

Erlauben Sie mir eine persönlich-private Frage von Mann zu Mann?

Warum tragen Sie in der Öffentlichkeit gern immer - zum Teil sogar auffällige - Hüte?

Das tue ich, weil mein Vater und die Bundeswehr mir beigebracht haben, immer Kopfbedeckungen aufzusetzen. Aber ich tue es auch, um der Welt zu zeigen, dass man nach wie vor Huthaken und Garderobenständer braucht.