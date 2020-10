Hotels: Die Krise ist noch lange nicht vorbei

Iserlohn. Die Hotelbranche leidet noch immer stark unter der Corona-Pandemie – und ein Ende ist noch nicht in Sicht

Das Hotelgewerbe ist mit Sicherheit eine der am stärksten von Corona betroffenen Branchen. Seit Ausbruch der Pandemie sind dramatische Einbrüche zu verzeichnen. Fast sämtliche Buchungen wurden storniert, neue kamen nicht mehr hinzu. Die Hotels waren phasenweise komplett verwaist. Mittlerweile herrscht in den meisten zwar wieder Betrieb – von Normalbetrieb kann allerdings noch nicht die Rede sein. Auch die Iserlohner Hotels wie das „VierJahreszeiten“, das „Campus Garden“ oder das „Stadthotel“ sind noch weit weg von den üblichen Auslastungsquoten.

„Es ist nach wie vor eine angespannte Situation“, sagt Alexandra Schenk, Direktorin des „VierJahreszeiten“. Nach wie vor wisse man nicht, was genau passiere, wie lange diese Situation noch anhalte. Die Auslastung liege deutlich unter den Erwartungen und hinke auch im Vergleich zu den Vorjahren deutlich hinterher. „Wir sind selten ausgebucht“, sagt die Direktorin.

Prinzipiell wäre das aber möglich. Sämtliche Zimmer stünden theoretisch zur Verfügung. „Aber wer nicht unbedingt reisen muss, der tut das aktuell einfach nicht.“

Das spürt auch Ilir Mulaku. Der Geschäftsführer des „Campus Garden“, des „Stadthotels“ sowie des Restaurants „El Toro“ verzeichnet vor allem im Bereich der Geschäftsreisen erhebliche Einbußen. „Es fehlen mit Sicherheit um die 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Mulaku. Doch es gebe Bewegung. „Die Situation ist nicht hoffnungslos.“

Förderungen vom Bund lassen Hoffnungen am Leben

Ein Grund dafür, dass die Hoffnungen nicht schon längst gestorben sind, sei die große Hilfe von Seiten der Politik. „Da muss man sich wirklich bedanken. Ich kenne das aus anderen Ländern. Wenn ich sehe, was es dort für Unterstützung gibt, schäme ich mich schon fast, zu sagen, was wir an Hilfen bekommen.“ Soforthilfe, KfW-Förderungen, Überbrückungshilfe, Kurzarbeitergeld. Rückerstattung von Rundfunkbeiträgen. Das betont auch Alexandra Schenk noch einmal explizit. Die Förderungen des Bundes seien sehr schnell und unbürokratisch genehmigt worden. Außerdem hätten viele Unternehmen, mit denen man bereits viele Jahre zusammenarbeite sich großzügig und hilfsbereit gezeigt. „So konnten Getränke oder Waren zurückgegeben werden oder es wurden Gebühren für einige Systeme reduziert“, berichtet Alexandra Schenk.

Neben diesen finanziellen Aspekten sei aber vor allem der Austausch innerhalb der Branche extrem wichtig geworden. „Wir haben deswegen eine Whatsapp-Gruppe mit anderen Hoteliers, um unsere Erfahrungen miteinander zu teilen.“ Wie geht wer mit welcher Maßnahme um, wo gibt es vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten.

Kontaktlose Toiletten, mehrere Frühstücksräume und erhöhte Reinigungsintervalle

Mit der Zeit sind so auch die Hygienekonzepte kontinuierlich weiterentwickelt worden. Das „VierJahreszeiten“ hat mittlerweile das Frühstück auf noch mehr Räumlichkeiten ausgeweitet, Ilir Mulaku im Restaurant „El Toro“ ein komplett kontaktloses WC eingerichtet. Die Reinigungsintervalle sind auf das absolute Maximum hochgefahren, zudem steht aufgrund der Hygienemaßnahmen deutlich mehr Personal zur Verfügung, als bei den derzeitigen Gästezahlen üblich.

Und dennoch können steigende Infektionszahlen sofort wieder dazu führen, dass Buchungen wegfallen und die Hotels wieder leerer werden. Dementsprechend besorgt schauen Alexandra Schenk und Ilir Mulaku auf die aktuellsten Entwicklungen und die damit möglicherweise einhergehenden Bestimmungen. Denn ein Ende der Krise ist noch lange nicht in Sicht. Auch nicht für die Hoteliers.