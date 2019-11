Hochbetrieb in der Weihnachtsbäckerei

Am morgigen Sonntag beginnt wieder die Zeit, die für viele – mal abgesehen vom Urlaub – die schönste des Jahres ist. Für zahlreiche Menschen und gerade für Familien ist der Advent immer mit liebgewordenen Traditionen verbunden, die neben aller Terminfülle und allem (bisweilen ja auch selbst gemachtem) Stress auf keinen Fall in der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest fehlen dürfen. Da macht auch unsere IKZ-Familie natürlich keine Ausnahme.

So erstrahlt vor dem Häuschen der Hammerschmidts in Wermingsen bereits seit einigen Tagen ein beleuchtetes Holz-Dekobäumchen und auch die Eingangstür ziert der passende Kranz. In den Fenstern im ersten Stock finden sich zwei große leuchtende Sterne und ein handgeschnitzter Lichterbogen. Aus dem Erzgebirge? „Nein, der steht leider seit fünf Jahren kaputt im Keller“, berichtet Papa Niki Hammerschmidt, der normalerweise alles repariert bekommt, in dem Fall aber kapitulieren musste. „Die Lichterkette, die von Anfang an einen Wackelkontakt hatte, ist fest im Korpus verbaut.“ So wurde dann vor einigen Jahren beim Besuch des Weihnachtsmarktes im Hagener Freilichtmuseum eben jener neuer Lichterbogen gekauft. „Nicht aus dem Erzgebirge, sondern von dem Bauernhof vor dem Museum.“ Der Besuch in Hagen gehört bei Hammerschmidts zur Adventstradition wie der auf dem Lichtermarkt im Dortmunder Fredenbaum-Park. „Für uns als Mittelalter-Fans ist das natürlich immer ein Muss“, sagt Sybille Hammerschmidt. Ihr Tipp: „Besser am Freitag oder Sonntag hingehen.“ Auch das Schloss Hohenlimburg und Barendorf gehören immer zu den Weihnachtsmarkt-Zielen der Familie, letzterer in diesem Jahr auf jeden Fall sogar zweimal, da Calotta mit ihrem Waldhorn erstmals im Blechbläser-Ensemble der Musikschule dabei ist (7. und 15. Dezember, jeweils 15 Uhr). Und natürlich wegen der vielen schönen Dinge, die es dort und auf den anderen Märkten zu kaufen gibt und von denen nicht wenige jetzt das Haus zieren. „Es sind aber schon weniger geworden“, betont Sybille Hammerschmidt. „Weil du es immer weniger rechtfertigen kannst“, fügt ihr Mann augenzwinkernd an. Er selber macht sich nicht so viel aus der Deko: „Ein Teelicht würde mir schon reichen. . .“

Einer Meinung ist sich die ganze Familie aber beim Genuss von Plätzchen in der Vorweihnachtszeit. Mit ihren rund zweieinhalb Jahren sind die Zwillinge Merle und Greta inzwischen auch voll auf den Geschmack bekommen, so dass die sieben (!) Bleche mit Mürbeteig-Keksen, die fünf (!) mit Cookies und die zwei mit Lebkuchen, die am vergangenen Sonntag bei der großen Weihnachtsbäckerei im Hause Hammerschmidt entstanden sind, nach derzeitigem Stand wohl nicht bis zum Fest reichen werden. Und auch zu den drei Nikolaussocken der Kinder, die schon am Regal hängen, werden sicher noch der eine oder andere Schuh bzw. Stiefel auf dem Boden kommen.

