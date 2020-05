Hinweisgeber kann sich an den Angeklagten nicht erinnern

Iserlohn/Hagen. Vor dem Landgericht muss sich ein 23-Jähriger wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten.

Jemand verkauft im Bereich Mühlentor Betäubungsmittel: Mit diesem Hinweis eines Zeugen begann in der Nacht zum 29. Juni eine Verfolgungsjagd in Richtung Iserlohner Innenstadt, an deren Ende der 23-jährige Beschuldigte sich in der Nähe eines Kirchengebäudes „kopfüber in einen Busch“ stürzte. So berichtete es im Landgericht Hagen ein Polizeibeamter, der an dem Einsatz beteiligt gewesen war.

Der 23-Jährige habe sich am Mühlentor zunächst kooperativ gezeigt, seine Taschen – bis auf eine -- ausgeleert und den Beamten sein Pfefferspray übergeben. Dann sei er davongelaufen, bis er vor dem Sprung in die Hecke in die, zunächst nicht ausgeleerte, rechte Hosentasche griff und ein Tütchen herauszog und wegwarf.

Die Beamten fischten es später aus dem Grün und stellten bei einem Schnelltest fest, dass es sich um fast zehn Gramm Kokain handelte.

Mehrfach Kokain an Zeugen verkauft

Vor dem Landgericht muss sich der 23-Jährige nun wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und weiterer Delikte verantworten: Im Zeitraum zwischen Juni und November 2019 soll er an einen Zeugen sieben Mal Kokain für jeweils 50 Euro verkauft haben.

Laut Anklage soll er Mitte November einen seiner Kunden, der ihm noch 350 Euro schuldete, bedroht haben: „Gib mir das Geld, sonst hau’ ich dir auf die Fresse!“

Der Zeuge händigte das Handy seiner Mutter zur Befriedung der Situation aus und ging zur Polizei. Am nächsten Tag besuchten die Beamten mit einem Durchsuchungsbefehl die Wohnadresse des Angeklagten: Sie fanden in dem Mehrfamilienhaus in einem Wandschrank am Abgang zum Keller zwei Überraschungseier mit 20 Gramm Kokain. Das Geschäftsfeld des Angeklagten legt nahe, dass ihm auch dieses Rauschgift gehörte. Es gab allerdings noch mögliche andere Eigentümer in dem Wohnhaus: „Für uns geht es darum, was aus diesem Haus dem Angeklagten zugeordnet wird“, erklärte Verteidiger Andreas Trode. Er kündigte eine Erklärung seines Mandanten für den zweiten Verhandlungstag an. Eine weitere Straftat des 23-Jährigen soll die Polizei schon im April 2019 aufgedeckt haben: Laut Anklage sollen damals ein wenig Kokain, knapp 30 Gramm Marihuana, ein Einhandmesser und ein Baseballschläger bei dem Angeklagten sichergestellt worden sein.

Als wenig aufschlussreich erwies sich im Landgericht die Vernehmung jenes Zeugen, der in der Nacht zum 29. Juni angeblich den Hinweis auf Drogengeschäfte des Angeklagten gegeben hatte. „Das kann nicht sein“, versicherte der Zeuge, „Ich kenne ihn nicht.“ Doch er näherte sich dem Geschehen: „Da kann ich mich nicht dran erinnern.“ Und schließlich: „Wenn, dann war ich besoffen und auf jeden Fall mit mindestens drei Promille unterwegs.“ Mag sein, dass ihm nur der Alkohol die Zunge gelöst hatte. Denn der Zeuge versicherte zwar, mit Drogen nichts zu tun zu haben. Er sei aber schon „40 Mal“ von der Polizei festgenommen worden und dürfe bestimmte Bereiche der Iserlohner Innenstadt nicht mehr aufsuchen. Die Prozessbeteiligten vernahmen es und schickten ihn wieder nach Hause.

Der Prozess wird am 11. Mai fortgesetzt.