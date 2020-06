Heute Mahnwache auf Iserlohns Altem Rathausplatz

Iserlohn. „Fridays for Future“ und Friedensplenum wollen heute an den gewaltsamen Tod George Floyds erinnern.

Wegen des gewaltsamen Todes von George Floyd in den USA veranstalten die Iserlohner „Fridays for Future“-Gruppe und das Friedensplenum am heutigen Freitag um 16 Uhr eine Mahnwache auf dem Alten Rathausplatz. Über Rassismus werden dabei unter anderem Christian Kiangala und Mitglieder des Kinder- und Jugendrates sprechen. Die Corona-Schutzregeln sind dabei einzuhalten. Um Anmeldungen per E-Mail an iserlohn@fridaysforfuture.is wird gebeten.