Hennener Werbegemeinschaft denkt über Weihnachtsmarkt nach

Hennen. Die Organisatoren beschäftigen sich aktuell damit, wie ihr Weihnachtsmarkt in Coronazeiten aussehen könnte.

Während sich das Iserlohner Stadtmarketing über einen entzerrten Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen Gedanken macht, bei dem die Stände in der Fußgängerzone verteilt werden, beschäftigt sich gerade auch die Werbegemeinschaft in Hennen mit ihrem Markt, der den Hennener Marktplatz üblicherweise am zweiten Adventswochenende in einen vorweihnachtlichen Treffpunkt mit einer Mischung aus Musik, Gastronomie und Verkauf verwandelt.

„Das ist eine schwierige Situation. Wir überlegen, wie wir das gestalten können“, sagte Ralph Hönl, der Vorsitzende der Hennener Werbegemeinschaft, auf Anfrage. Von einer Absage wollte er noch nicht sprechen. „Wir sind noch nicht soweit, dass wir das abblasen wollen.“ Das sechsköpfige Organisationsteam für den Hennener Weihnachtsmarkt werde bald erneut tagen und dabei entsprechende Überlegungen anstellen. „Es wird schon eine Art Weihnachtsmarkt geben“, versicherte Hönl im Gespräch mit der Heimatzeitung, dieser könne aber gegebenenfalls auch virtuell stattfinden.

Erhöhter Aufwand ist bei Planung zu bedenken

Der erhöhte Aufwand durch die nötigen Hygieneauflagen in Verbindung mit der nur zweitägigen Dauer sei bei der Planung zu bedenken. Während es bei den Warenverkaufsständen einfacher sei, die Anforderungen wegen Corona zu erfüllen, sei das bei den Gastronomieständen deutlich aufwendiger, wobei ja genau diese mit ihrem größeren Umsatz die Veranstaltung finanziell ermöglichten, berichtete Hönl.

Dafür müsse eine Lösung gefunden werden. Außerdem müssten die Anbieter bestimmter Waren diese nun auch ordern und benötigten deshalb Klarheit über den Termin.

Nicht nur die praktische Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes in Coronazeiten beschäftigt den Vorstand der Werbegemeinschaft. Hönl und seine Kollegen denken auch über mögliche Haftungsfragen nach, falls solch ein Event die Ausbreitung des Virus befördern könnte. Insgesamt zeigte sich Hönl jedoch optimistisch, vor allem weil die Hennener Werbegemeinschaft sehr flexibel sei. Man könne Entscheidungen schnell umsetzen, sagte er. Die weitere Entwicklung der Pandemie könnte demnach auch später noch Auswirkungen auf eine mögliche Hennener Veranstaltung in der Adventszeit haben.