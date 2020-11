Hennener Markt nun doch ohne Weihnachtsstände

Im vergangenen Jahr war der Weihnachtsmarkt in Hennen ein Publikumsmagnet. Ein solches Bild wird es in diesem Advent nicht geben.

Hennen. Die Aussteller, die eigentlich bei Weihnachtsmärkten dabei sein wollten, können nun auch nicht zum Hennener Wochenmarkt.

Vor einigen Wochen sind in Hennen, Drüpplingsen und Rheinen die traditionellen Weihnachtsmärkte abgesagt worden. Für die Aussteller dieser Märkte gab es wie berichtet das Angebot, ihre Produkte im Rahmen des Hennener Wochenmarktes zu verkaufen. Wegen der neuen Corona-Verordnung musste die Werbegemeinschaft Hennen ihre Planungen überdenken. Deren 2. Vorsitzender Dietmar Bräunig erklärt in einer Pressemitteilung: „Wir haben in die Vorbereitung des vorweihnachtlichen Wochenmarktes sehr viel Herzblut investiert, um den Bürgern im Iserlohner Norden eine kleine Alternative zu den Weihnachtsmärkten anbieten zu können. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt müssen wir leider die Entscheidung fällen, dass dieser besondere Wochenmarkt abgesagt werden muss.“

Der Wochenmarkt selbst finde jedoch weiterhin donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Hennener Marktplatz statt.