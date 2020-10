Hennen-Hymne als Jecken-Trostpflaster

Mit „Es war einmal“ fängt nicht nur so manches Märchen an, sondern nun auch ein Musikvideo: Es gibt seit kurzem eine „Hennen-Hymne“. Entstanden ist sie, um den Karnevalisten der Kolpingsfamilie und ihren Freunden die coronabedingt feierfreie Zeit ein wenig kurzweiliger zu gestalten.

„Vater“ des Liedes ist Uwe Fuhrmann. Der gehört mit seinem Original Ruhrtaler Moritaten-Trio „Heimatscholle (vorwiegend festkochend)“ seit vier Jahren zur Stammbesetzung der Prunksitzungen im großen Zelt am Hennener Sportplatz. „Wir wollten ein kleines Trostpflaster spendieren“, sagt Fuhrmann

Mit Friedrich Kuhlmann, der Kontrabass, Helikon, Tuba und „alles mögliche“ an Instrumenten spielt, und dem Gitarristen Jürgen Schnelle spielt er schon viele Jahre zusammen. In etwas anderer Besetzung hatte er das Trio eher aus der Not zum Westfälischen Hansetag 2006 in Schwerte gegründet. „Ich hatte die Idee, eine Moritat über einen Mord Anfang des 19. Jahrhunderts in Ergste vorzutragen. Doch ich hätte nicht gleichzeitig mit einem Stock auf Bilder zeigen und Gitarre spielen können. Daher hatte ich mir einen Kumpel, der ganz gut Gitarre spielen konnte, als Unterstützung geholt“, blickt Fuhrmann zurück. Das spätere „Heimatscholle“-Trio fand sich kurz danach zusammen, sein inzwischen etwa zweistündiges Repertoire besteht größtenteils aus alten Schlagern der 50er- und 60er-Jahre, die mitunter auch mit eigenen Texten vorgetragen werden – so wird aus Hans Langs „Du bist die Rose vom Wörthersee“ dann „Du bist die Rose vom Hengsteysee“. Auftritte in Seniorenheimen, bei privaten Feiern und Schwerter Veranstaltungen ergaben sich schnell.

„Wo die Zitronen blüh’n“ stammt aus den 70-ern

„Dann habe ich einen Kontakt zu den Hennener Karnevalisten geknüpft, wir haben bei der Prinzenproklamation vorgespielt, und jetzt sind wir die einzige Liveband bei den Prunksitzungen, wo Klassiker auf dem Programm stehen, zuletzt beispielsweise ,Cordula Grün’“, erzählt Fuhrmann. Und er schwärmt: „Das ist immer ein Riesenspaß, wenn wir zu ,Wenn et Trömmelche jeht’ einmarschieren.“ Und genau so groß muss der Spaß gewesen sein, als es um die brandneue Hymne ging. Fuhrmann war eine Szene aus den 70er-Jahren eingefallen: Damals fuhr er täglich mit der Bahn von Schwerte zu seinem Ausbildungsplatz in Iserlohn. Eines Tages hielt der Zug, der Schaffner stieg aus und schrie: „Hennen, Hennen, Hennen, wo die Zitronen blüh’n.“ Fuhrmanns Text und Kuhlmanns Arrangement hatten im Februar noch ihre Uraufführung erlebt, dann kam Corona und kürzlich dann der Entschluss, dass die Karnevalssession 20/21 abgesagt werden muss.

Das Trio brachte dann den halben Freundes- und Bekanntenkreis auf Trab, um mit dem Video zur Hymne wenigstens ein wenig Stimmung im Iserlohner Norden aufkommen zu lassen. „Es ist beeindruckend, wie viel Arbeit im Hennener Karneval steckt“, sagt Fuhrmann. Mit Wolfram ter Jung war der Mann hinter der Kamera schnell gefunden. Wolfgang Güttler von den Eisenbahnfreunden Schwerte steuerte Original-Filmaufnahmen vom Hennener Bahnhof aus den 70er-Jahren bei und schlüpfte nicht nur in eine alte Uniform, sondern auch in die Rolle des Schaffners. „Im Blueboxverfahren wurde er in den alten Film eingebaut“, erzählt Fuhrmann. Und, dass während des Drehs der Gegenwartsaufnahmen vor der Johanneskirche an einem Sonntagnachmittag auf einmal gegenüber ein Fenster aufging und laut „Bravo“ gerufen wurde. Auch am Sportplatz und im Grünen wurde gefilmt, um die Hymne ins rechte Licht zu rücken. Und wie einst die Beatles laufen die drei „Schwerter Jungs“ auch einmal über einen Zebrastreifen.

Ausschließlich positive Resonanz habe es bisher gegeben, so Fuhrmann, der auch eingesteht, dass die Musik am PC „zusammengebastelt“ werden musste, weil ein Trio natürlich ein ganzes Orchester ersetzen könne.

Das Video ist zu finden unter www.youtube.com/watch?v=7keRGcJUl-I