Jens Dreesmann und Joana Toader begeisterten ein weiteres Mal gemeinsam mit dem Gospelchor Lüneburg in der Herz-Jesu-Kirche in Hennen.

Iserlohn. Jens Dreesmann, Joana Toader rocken mit dem Gospelchor Lüneburg die Herz-Jesu-Kirche.

Heimspiel von New York bis Hennen

Das erste Lied war bei diesem Konzerterlebnis in der Herz-Jesu-Kirche Programm: Mit den rockigen Klängen von Robbie Williams „Let Me Entertain You“ gaben der Gospelchor Lüneburg und das Duo „DreamTeam“ die Richtung vor. Jens Dreesmann und Joana Toader zeigten dem Publikum von Beginn an, wo es in den folgenden fast drei Stunden musikalisch langgehen sollte. Dabei braucht es dieses „anheizen“ eigentlich gar nicht: Für die Musiker war es ein Heimspiel, für das Dreesmann-Duo im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch der Gospelchor Lüneburg hat sich bei seinen bisherigen vier Auftritten in Hennen ein großes Stammpublikum ersungen.

Seit 25 Jahren besteht der Chor, seit fünf Jahren wird er von Joana Toader geleitet. Die 16 Damen und zwei Herren leben Gospel-Musik mit jeder Faser ihres Körpers. Das zeigte sich beim Klassiker „Hail Holy Queen“ bekannt aus dem Film „Sister Act“ mit Whoopi Goldberg. Verzückte Blicke wanderten mit einem beseelten Lächeln gen Himmel, es wurde geklatscht, mitgegroovt – alles auf hohem musikalischem Niveau. Danach wurde es deutlich besinnlicher und bei „Soul’s Anthem“ von Torry Kelly, der Hymne an die Seele, kamen weihnachtliche Gefühle in der stimmungsvoll ausgeleuchteten Kirche auf. Mit dem Hit „Roar“ von Pop-Sternchen Katy Perry zeigte der Chor, dass er sich nicht festlegen will: Egal, ob Soul, Swing, Jazz oder eben Gospel – was zählt, ist die Aussage. „Der Song handelt von einer Frau, die nach einer Niederlage wieder aufsteht und die lernt, zu ihrer eigenen Meinung zu stehen“, erklärte Joana Toader.

Über sich selbst hinauswachsen mit Musik – das geht tatsächlich. Die Lüneburger Sängerinnen und Sängerinnen sind alle Amateure – niemand verdient sein Geld mit dem Gesang, dabei hätten sie durchaus das Zeug dazu. So wie Sängerin Joana mit ihrer Version von „Rise Up“: Die junge Frau sang im Stil einer Soul-Diva, mit ganz viel Gefühl, Inbrunst und Attitüde – und die Töne saßen ganz nebenbei auch noch. Dann hieß es für den Mann mit dem Hut „Ende der Kaffee-Pause“: „Es ist Zeit für 100 Prozent ,DreamTeam‘“, meinte er zur Begrüßung und legte mit dem Hit „One“ gleich richtig los. Zwar sind die Fußstapfen von Bono und Mary J. Blige keine kleinen, trotzdem gelang es Joana Toader und Jens Dreesmann, dem Song gerecht zu werden. Seit sieben Jahren sind die beiden Musiker ein tolles Team, und auch menschlich stimmt die Harmonie zwischen den beiden – es wurde gelacht, gewitzelt und geschäkert.

„DreamTeam“ mit eigener Weihnachts-CD im Gepäck

Unterstützt wurden die beiden von den Musikern der Formation „Voice of Swing“ mit Stefan Weber (Piano), Mario Levin-Schröder (Bass) und Benny Mokross (Schlagzeug). Und weil der Countdown zum Fest längst läuft, hatte das „DreamTeam“ seine neue Weihnachts-CD dabei, auf der sie bekannte Hits von „White Christmas“ bis „O du fröhlich“ neu interpretieren. Eine Kostprobe gab es an diesem Abend mit einer jazzigen Version von „Baby, It’s Cold Outside“. „All The Way“ war ein musikalisches Wiederhören mit Celine Dion und Frank Sinatra: Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig . . .

Und der Entertainer aus Hennen setzte mit „New York, New York“ noch einen drauf. Was konnte danach noch kommen? Zum Beispiel Tom Pettys „Free Fallin‘“ und „With Or Without You” von U2 in der umjubelten Zugabe.