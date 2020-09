„Heimatshoppen“: Gewinnspiel endet

Iserlohn. Das Stadtmarketing erinnert daran, dass die Gewinnspielkarten noch bis zum heutigem Samstag, 13 Uhr, in der Stadtinformation im Stadtbahnhof in die Losbox geworfen werden können.

Zum diesjährigen „Heimatshoppen“ hat das Stadtmarketing Iserlohn in Kooperation mit den Werbegemeinschaften Iserlohn, Hennen und Letmathe ein Gewinnspiel veranstaltet. Das Stadtmarketing erinnert daran, dass die Gewinnspielkarten noch bis zum heutigem Samstag, 13 Uhr, in der Stadtinformation im Stadtbahnhof in die Losbox geworfen werden können. Bei der Aktion gilt es nur den Satz zu vervollständigen „Ich bin Heimatshopper und kaufe in meinen Lieblingsläden vor Ort, weil . . .“. Die Aktionskarten liegen bei den teilnehmenden Geschäften in Iserlohn und Letmathe sowie in der Stadtinformation aus.