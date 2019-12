Hauch von schwedischer Weihnacht

„Greta, du sollst die Zimtsterne nicht alle aufessen, sondern an den Baum hängen. Merle, pass bitte mit dem kleinen Engelchen auf, der ist aus Glas. Schau mal Niki, hier auf den Zweig würde doch eine Kerze gut hinpassen und wäre auch nicht gefährlich. Ich möchte gerne echtes Kerzenlicht im Baum.“ Sybille Hammerschmidt hat am Montagmittag alles im Blick und im Griff, als die Nordmanntanne ihren weihnachtlichen Schmuck erhält.

So (oder ganz ähnlich) wie bei unserer IKZ-Familie in Wermingsen dürften die letzten Vorbereitungen auf Heiligabend in den vergangenen Tagen wohl in vielen Iserlohner Haushalten abgelaufen sein – oder an Heiligabend ablaufen, wenn der Baum traditionell erst dann geschmückt wird. Bei allem, was im Hause Hammerschmidt gemacht werden muss und man auch gerne machen möchte vor dem heutigen Abend und den nächsten Tagen im Kreis der Lieben, verfallen Mama Sybille und vor allem Papa Niki aber nicht in Stress und Hektik, sondern bleiben „grundentspannt“, wie sie selber sagen. Statt dessen macht sich bei ihnen ein bisschen Wehmut und Sehnsucht breit – nach Weihnachten in Schweden.

Eine ganz besondere Kugel schmückt den Weihnachtsbaum der IKZ-Familie Hammerschmidt. Sie enthält das Foto von der kirchlichen Hochzeit vom 25. August 2018 in der Aloysiuskirche. Foto: Michael May / IKZ

Schon zweimal, 2015 und im vergangenen Jahr, hat die Familie das Fest in Småland verbracht, genauer gesagt in Astrid Lindgrens Geburtsstadt Vimmerby, und dort waren sie natürlich auch auf den Spuren der Kinder von Bullerbü, von Karlsson vom Dach und von Michel aus Lönneberga unterwegs. „Greta ist unser Michel“, macht Sybille Hammerschmidt augenzwinkernd deutlich, welche der zweijährigen Zwillingsschwestern das höhere „Schelm-Potenzial“ hat. Neben der sehr viel größeren Chance auf weiße Weihnachten als hierzulande sind es auch die Ruhe und die Abgeschiedenheit, die die Iserlohner an Südschweden so schätzen. „In dieser absoluten Dunkelheit strahlen die Lichter gerade zur Weihnacht viel heller“, findet Sybille Hammerschmidt. „Du fährst eine halbe Stunde lang durch den dunklen Wald und siehst vielleicht eine Hand voll Häuser“, berichtet ihr Mann. „Und das Beste: Du hast dann immer noch ein Spitzen-LTE-Netz“, freut sich der Informatiker. Da es in diesem Jahr leider nicht mit einer Neuauflage der Schweden-Weihnacht geklappt hat, holen sie sich ein bisschen Skandinavien ins Haus: „Die Nordmann-Tanne steht extra auf einem Tisch, damit wir sie nach vorne ziehen und drumherum tanzen können“, erklärt Sybille Hammerschmidt den schwedischen Brauch. Und für das Festessen an Heiligabend hat Niki Hammerschmidt einen viereinhalb Kilogramm schweren „Julskinka“, einen Weihnachtsschinken, besorgt, der auch stilecht mit Preiselbeermarmelade verzehrt wird. Zehn sollen heute an der großen Tafel Platz nehmen und satt werden: Neben der samt Opa Kalli sechsköpfigen Familie noch ihre Freunde Lilly, Jürgen und Michi Seegert aus Hemer und Calottas Patentante Julia.

Calotta ist nach ihren vorweihnachtlichen Auftritten natürlich auch heute für die musikalische Begleitung beim Singen vor der Bescherung zuständig. Foto: Michael May / IKZ

Zuvor geht es aber erst einmal um 14.30 Uhr in den Krabbelgottesdienst in der Reformierten Kirche. „Das machen wir seit 2014 immer wieder gerne, weil da alle Kinder mitmachen können.“ So war Lotti auch schon mal die Maria. Sie wird an Heiligabend auch für die Musik beim Singen vor der Bescherung daheim sorgen – mit ihrem Waldhorn. Die Auftritte der Siebenjährigen mit dem Blechbläser-Ensemble der Musikschule in Barendorf und der Bauernkirche waren für Hammerschmidts die Momente in den vergangenen Wochen, wo sie das erste Mal so richtig in Weihnachtsstimmung kamen. „Und bei ,Last Christmas’“, ergänzt Sybille Hammerschmidt lachend. „Das habe ich dieses Jahr tatsächlich erst am 12. Dezember das erste Mal im Radio gehört.“