Halloween: Es spukt in der Iserlohner Brauerei

Iserlohn. Eigentlich hatte „Chuffer-Events“ in Iserlohn eine große Halloween-Party geplant. Aufgrund von Corona ist es jetzt etwas ganz anderes geworden.

Überall ist Blut, Spinnen hängen von der Decke, durch das Dachfenster klettert eine furchteinflößende Kreatur, der Sensenmann steht vor den Grabmälern bereit und an einem Tisch trinken drei Skelette ganz genüsslich ein Bier – so wie sie es schon seit hunderten von Jahren machen. In der Iserlohner Brauerei spukt es ganz offensichtlich seit Montagabend.

Und das wird auch noch ein paar Tage so bleiben. Denn das Halloween-Fenster an der Grüner Talstraße kann noch bis zum kommenden Sonntag jeden Abend von 18 bis 0 Uhr besichtigt werden, dann hat es sich wieder ausgespukt.

Corona zwingt „Chuffer-Events“ zum Nachdenken

Hinter der Aktion steckt die Agentur „Chuffer-Events“. „Eigentlich hatten wir dieses Jahr wieder unsere große Halloween-Party geplant“, erzählt Mathias Niemann. Doch daraus wurde nichts, Corona machte ihnen – wie bei sämtlichen anderen geplanten Veranstaltungen – einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich sollte es „das“ Jahr für „Chuffer-Events“ werden. „Die harte Arbeit der letzten Jahre hätte sich dieses Jahr ausgezahlt. Auch finanziell“, sagt der 28-Jährige. Es waren größere Büroräume, Firmenwagen und die Einstellung von Mitarbeitern geplant. Doch es kam anders. Aktuell zehren sie von den Ersparnissen aus den Aufträgen von Anfang des Jahres. „Aber wenn es so bleibt, müssen wir uns beruflich zwischenzeitlich umorientieren. Aber wir machen hier auf jeden Fall weiter Action.“

Brauerei-Gründer treffen sich seit jeher zur Geisterstunde

Das Gedicht zur Spuk-Geschichte Bevor 1899 die Brauerei entstand,

man in Iserlohn einen Trunk erfand!

Er bindet Freundschaft, befreit die Sorgen,

schenkt Gemeinschaft bis zum Morgen!



Drum lasset uns ehren dieses edle Gebräu,

die Gründer tranken ohne Zweifel gar treu!

So blieben sie ihres Glückes hold

und trafen sich aufs wieder neu!



Bis heut jedes Jahr zur Geisterstund,

man sieht sie feiern mit Krug und Trunk!

Zum Totenfest wird der Fluch beschworen,

denn sie haben’s sich aufs Blut geschworen.

Prost!

Und so kam die Anfrage vom Hausmeisterservice Stein, der auch für Räumlichkeiten der Iserlohner Brauerei zuständig ist, genau richtig. „Sie haben uns gefragt, ob wir nicht was zu Halloween machen wollen.“ Bei der Veranstaltungsfirma Zink haben sich Mathias und sein Bruder Dennis die entsprechende Technik besorgt, von anderer Stelle die Deko geliehen. „Dann haben wir uns überlegt, was wir alles machen können in den Raum.“ Herausgekommen ist eine Gruselgeschichte inklusive Gedicht rund um die Gründer der Iserlohner Brauerei, die sich seither jedes Jahr zur Geisterstunde treffen und das edle Gebräu genießen – mittlerweile sind sie aber etwas in die Jahre gekommen.

Unterstützt wird die schaurig schöne Halloween-Stimmung durch das passende Licht und einzelne Tonsequenzen. Eintritt kostet das Horror-Kabinett nicht, jeder kann einfach vorbeikommen und es sich anschauen. „Es ist auch für Kinder geeignet. Es ist nicht zu gruselig und es wird auch niemand erschreckt“, sagt Mathias Niemann. Sollte das Konzept aufgehen, hat er schon Pläne für das kommende Jahr in petto: „Wir können uns auch einen Rundgang durch die ganze Brauerei vorstellen.“

Bis dahin sollen aber noch weitere Veranstaltungen stattfinden. „Wir nutzen die freie Zeit, um ein Konzept zu entwickeln, was direkt nach der Corona-Krise starten kann“, erzählt Niemann. Denn spätestens 2021 soll dann „das“ Jahr für „Chuffer-Events“ werden.