Haftbefehl gegen 69-jährigen Bewohner

Der 69-jährige Mieter des Wohn- und Geschäftshauses Kurt-Schumacher-Ring 20, in dessen Wohnung der Großbrand in der Nacht zu Montag durch eine Gasexplosion ausgelöst wurde, ist dringend tatverdächtig, diese absichtlich herbeigeführt zu haben, um sich das Leben zu nehmen.

Deswegen hat die Staatsanwaltschaft Hagen Untersuchungshaftbefehl beantragt, der gestern von einem Amtsrichter in Iserlohn erlassen wurde. Der 69-Jährige, der in der Brandnacht mit schwersten Gesichtsverletzungen direkt ins Unfallklinikum Dortmund-Nord gebracht worden war, wurde dann auch bereits am gestrigen Tag von dort ins Justizvollzugskrankenhaus nach Fröndenberg verlegt, wie Staatsanwalt Michael Burggräf am Nachmittag auf Anfrage bestätigte.

Der Verdacht gegen den Iserlohner habe indes nicht von Anfang bestanden. Erst im Rahmen der Ermittlungen, also bei der Begutachtung des Ausgangspunktes des Brandes in der Wohnung in den ersten beiden Tagen danach, hätten sich Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergeben. Demnach soll der 69-Jährige die Gastherme in seiner Wohnung so manipuliert haben, dass das Gas ausgeströmt sei und sich ein Gemisch gebildet habe, das dann durch das Anzünden einer Zigarette zur Explosion gebracht wurde.

Versuchter Mord in Tateinheit mit drei weiteren Delikten

Am Mittwoch sei dem Iserlohner daraufhin bei der ersten sogenannten verantwortlichen Vernehmung durch die Polizei im Krankenhaus gesagt worden, was ihm konkret zur Last gelegt wird. Üblicherweise, so der Staatsanwalt, dem das wörtliche Vernehmungsprotokoll gestern am späten Nachmittag noch nicht vorlag, erfolge dann die Belehrung über die Rechte und es sei demjenigen dann freigestellt, sich zu äußern. „Daraufhin hat er gegenüber den Kripobeamten selber unmittelbar eingeräumt, in suizidaler Absicht gehandelt zu haben“, berichtete Michael Burggräf. Dem 69-Jährigen wird nun versuchter Mord in Tateinheit mit dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, gefährliche Körperverletzung und Brandstiftung vorgeworfen. Bei dem Feuer, mit dessen Bekämpfung zeitweise mehr als 200 Einsatzkräfte aus der ganzen Region beschäftigt waren, entstand zudem ein Schaden in noch nicht feststehender Millionenhöhe. Um versuchten Mord in wie vielen Fällen es sich gehandelt habe, werde, so der Staatsanwalt, später Thema sein. Dem Vernehmen nach haben sich zum Zeitpunkt der Explosion um 23.32 Uhr außer dem 69-Jährigen noch 14 weitere der insgesamt 17 Bewohner im Haus aufgehalten. Zu einem möglichen Strafrahmen wollte sich Michael Burggräf gestern nicht äußern. „Was bei einem Prozess rauskommt – das ist hochspekulativ.“ Denn das hänge von vielen Faktoren wie den Einlassungen des Tatverdächtigen, der Strategie der Verteidigung und vielem mehr ab. „Da jetzt etwas zu sagen, wäre nicht seriös.“

Mordkommission sichert weitere Spuren in der Wohnung

Ermittler der inzwischen gebildeten Mordkommission, zwei Brandsachverständige (einer aus den Reihen der Polizei und ein externer), ein Fachmann für die installierte Gastherme und der Unfallsachverständige der Gebäudeversicherung haben sich gestern noch einmal in der zwischenzeitlich bereits freigegebenen Wohnung umgesehen. Die Kripo hat dabei laut Staatsanwalt alle objektiven Spuren für das Verfahren gesichert. Weitere Angaben zu dem Beschuldigten, der alleine in der Wohnung gelebt habe, wollte bzw. konnte der Staatsanwalt gestern nicht machen, auch nicht zu etwaigen psychischen Vorerkrankungen.

Die Nachbarn zeigten sich in ersten Reaktionen erschüttert und fassungslos. „Das ist unerklärlich, Es hat keine Anzeichen gegeben“, konnte Hausbesitzerin Jutta Bengelsträter-Ewest kaum glauben, dass sich der Mann, der seit mehr als 22 Jahren ihr Mieter war, selber umbringen und dabei noch so viele andere ernsthaft gefährden wollte. Er sei erst vor wenigen Wochen aus dem Urlaub gut erholt zurückgekommen. „Wir wollten uns die nächsten Tage noch zusammensetzen, weil er uns die Bilder zeigen wollte.“ Er sei immer hilfsbereit gewesen, habe überall angepackt, bei vielen Arbeiten in und ums Haus geholfen.