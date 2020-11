Gut aufgestellt in die zweite Welle

„Wir sind stolz auf unser Team und auf unsere Kunden“, so umschreibt Jens Breer, Geschäftsführer der Breer Gebäudedienste, die Erfahrungen seit Beginn der Corona-Pandemie. Als die ersten Meldungen aus China bekannt wurden, habe er seine Lager mit Desinfektionsmitteln befüllt, die Mitarbeiter geschult und Desinfektionsteams gegründet. Anfang Februar kamen die Handlungsempfehlungen des Bundesinnungsverbandes der Gebäudedienstleister. „Normalerweise bekommen wir 25 bis 30 Rundschreiben im Jahr. Bis Anfang November waren es jetzt bereits 121“, berichtet Jens Breer, der im übrigen Obermeister der Gebäudereiniger-Innung Südwestfalen/Mittleres Ruhrgebiet ist.

Jens und Anja Breer berichten über die Herausforderungen durch die Corona-Krise für ihr Gebäudereinigungsunternehmen, das rund 500 Beschäftige hat. Foto: Michael May

„Wir haben diese Informationen auch unseren Kunden zukommen lassen und unsere Mitarbeiter informiert. Im März waren wir zunächst in einer Art Schockstarre“, gesteht der Geschäftsführer. Jens Breer erinnert an einige Corona-Daten: Mit dem 8. März gab es Verbote, die auch Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern betrafen. Am 16. März schlossen Schulen und Kitas. Am 17. März folgte der bundesweite Lockdown, in dessen Verlauf nur noch Einkäufe für den dringenden Bedarf erlaubt waren. Am 22. März folgten Kontaktverbote. Am 20. April öffneten Geschäfte unter 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder, am 11. Mai Hotels. Das habe seine Gebäudedienstleistungen vor große Herausforderungen gestellt.

Im Detail: „Ab 2. März kamen die ersten Absagen von Kunden, Betriebe haben für Kunden geschlossen, haben ihre Teams in Kurzarbeit oder ins Homeoffice geschickt. Das hat uns schon sehr verunsichert. Wir haben Zehn- bis Zwölf-Stunden-Tage gehabt“, erinnert seine Frau Anja. Sowohl die Unternehmensleitung als auch die knapp 500 Beschäftigten seien dabei in Angst und Sorge gewesen. Von heute auf morgen hätten Mitarbeiter umgesetzt oder umorganisiert werden müssen. Reinigungsintervalle wurden bei vielen Kunden runtergefahren: „Wir wussten in den ersten Märzwochen nicht, wo die Reise hingeht. Nach drei bis vier Wochen ging es wieder nach oben. Unsere Privatkunden haben uns wieder in ihre Wohnungen gelassen.“

Gleichzeitig seien alle Mitarbeiter zusammengerückt und hätten Masken genäht, erzählt Anja Breer von dem guten Klima in dem traditionsreichen Iserlohner Familienbetrieb. Dass trotz Masken bekannte Gesichter des regionalen Gebäudereinigers erschienen seien, habe auch Kunden geholfen, zur Normalität zurückzukehren: „Im April ging es langsam wieder aufwärts.“

Das Familienunternehmen habe das Gros der Belegschaft halten können, spricht Anja Breer aber von „echten Kraftakten“: „Es war ein Ritt auf der Rasierklinge.“ Sie berichtet gemeinsam mit Desinfektor Kay-Uwe Falkenbach und Nils Kowalski von der Personalabteilung von flexiblen Lösungen bei angepassten Arbeitsabläufen, gestaffelten Schichtplänen und Desinfektionsteams – auch als sich bis zu 50 Leute in einer Woche telefonisch krank meldeten, oder wegen der Kinderbetreuung oder Quarantäne-Maßnahmen ausfielen. Der Iserlohner Gebäudereiniger habe einen Monat Kurzarbeit angemeldet, Verträge ruhend gestellt und Urlaubsregelungen angepasst und befristete Verträge zunächst auslaufen lassen. „Wir haben diese Kräfte aber fast komplett wieder eingestellt“, berichtet Anja Breer. Sie erwähnt außerdem die Übernahme einer Auszubildenden aus einer in die Insolvenz gerutschten Start-up-Firma. Sie ist froh, dass es bisher wenige Corona-Fälle in der Firma gab. Das sei bezeichnend für die gesamte Branche, weiß Innungsobermeister Jens Breer. Desinfektor Kay-Uwe Falkenbach ergänzt: „Händewaschen ist fast wichtiger als Desinfektionen. Und Handschuhe tragen wir alle sowieso.“

„In der zweiten Phase ab November haben wir alle gesagt, wir sind gut aufgestellt. Wir haben auch Kollegen aus der Branche mit Desinfektionsmitteln ausgeholfen“, berichtet Geschäftsführer Jens Breer. „Die Abläufe wurden angepasst, die Desinfektionsanfragen optimiert. Die Kunden waren super zufrieden und haben sich mehrfach bedankt“, zeigt sich der Iserlohner Unternehmer weiterhin optimistisch.