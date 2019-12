Günstiges Wohnen im Blickpunkt

Die SPD-Ratsfraktion will ihren Schwerpunkt auf das Angebot von bezahlbaren und möglichst nachhaltigem Wohnraum in Iserlohn setzen. So steht es in einer Art Positionspapier formuliert, das jetzt von Mitgliedern des Arbeitskreises „Bauen und Wohnen“ vorgestellt wurde. „Jeder Standort hat dabei eigene Bedingungen und braucht eigene Konzepte“, sagt Anja Ihme, die den Arbeitskreis geleitet hat (Vertreter Volker Keitmann).

Sozial, nachhaltig, zeitgemäß und dennoch bezahlbar

Sozial, nachhaltig, global gerecht, modern und zeitgemäß und dabei bezahlbar – dies soll nach Willen der SPD künftig der Mindestkonsens sein, wenn neu gebaut wird. Umgesetzt werden soll möglichst nur mit Gesellschaften, die für einen guten Umgang mit Mietern bekannt sind, ein Drittel soll auf sozialen Wohnungsbau entfallen. Außerdem sollten Wohnprojekte bevorzugt werden, so Ihme weiter, also solche wie die Beginen, seniorengerechte Wohngemeinschaften oder auch Mehrgenerationenhäuser, wo etwa mittels Gemeinschaftsräumen gewissermaßen versucht wird, dörfliche Strukturen in die Stadt zu holen.

Michael Scheffler ist es im Bezug auf alte Menschen auch wichtig, baulich „Strategien gegen Einsamkeit“ zu entwickeln, die das Zusammenleben befördern – etwa mittels von aktivem Quartiersmanagement und entsprechenden Angeboten.

Stichwort Nachhaltigkeit: „Aktuell ist Holz im Überfluss da“, sagt SPD-Stadtverbandsvorsitzende Eva Kitz. „Darum sollten wir es beim Bauen einsetzen.“ Neue Wohngebiete sollen ökologisch und möglichst klimaneutral gebaut werden. Auch eine modulare Bauweise, wie sie in den Niederlanden praktiziert wird, kann sich die SPD vorstellten.

Zudem soll im Bestand geprüft werden, ob Zuschnitts-Veränderungen an bestehenden Wohnungen möglich sind. Denn: Die Wohnflächen pro Person nehmen statistisch betrachtet zu. Ein Mangel herrscht in Iserlohn derzeit vor allem an Single-Wohnungen und solchen für Familien mit einem Bedarf von 100 Quadratmetern oder mehr.

Die Bezahlbarkeit der SPD-Forderungen soll vor allem durch Förderprogramme von Land und Bund sichergestellt werden, sowohl in Bezug auf Eigenheime als auch sozialen und „einfachen“ Wohnungsbau. In neuen Wohngebieten soll auf „soziale Durchmischung“ geachtet werden, heißt es weiter. Ebenso auf eine gute ÖPNV-Anbindung, wie Martin Luckert sagt. An ihren Forderungen, erklären die Genossen, wollen sie sich auch in Bezug auf die anstehenden Großprojekte ehemalige Hülsmann-Kaserne sowie Hänsel-Textil und Reuter-Kolleg messen lassen.

Zehn Beratungssitzungen hatte der Arbeitskreis 2019 durchgeführt. Beteiligt waren Vertreter von Landtag, „STADTprojekt“ GmbH, KuN Drüpplingsen, IGW, Wohnungsgenossenschaft Letmathe-Oestrich, Wohnprojekt 170 Grad sowie Stadtbaurat Thorsten Grote.