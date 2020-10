Grundschule Hennen geschlossen

Iserlohn. 118 Schüler befinden sich nach Erkrankung von zwei Lehrern in Quarantäne. Die Stadt bereitet die Rückkehr des Schulsports in die Turnhalle vor.

Kurz vor den Herbstferien hat das Coronavirus die Grundschule Hennen erreicht. Bei einem regelmäßig stattfindenden Coronatest am Montag wurde das Virus bei zwei Lehrkräften nachgewiesen. „Wir haben die Information über die zwei positiven Testergebnisse am Dienstag um 16.55 Uhr mitgeteilt bekommen“, sagt Schulleiter Stefan Höll auf Nachfrage, der sofort reagierte und die Eltern der Schüler benachrichtigte. „Wenn ohne Maske unterrichtet wird, gelten alle, die im Klassenraum waren, als Kontaktpersonen der Kategorie 1“, erklärt der Schulleiter. Sechs von den insgesamt acht Klassen sind davon betroffen. Laut Angabe des Gesundheitsamtes wurden 118 der insgesamt 184 Schülerinnen und Schüler sowie sechs der zwölf aktiven Lehrkräfte unter Quarantäne gestellt.

Unterricht soll in Hennennach den Ferien wieder starten

„Wir hatten insofern Glück, dass wir für den Mittwoch einen pädagogischen Ganztag eingeplant hatten und die Schüler sowieso nicht in die Schule gekommen wären“, berichtet Stefan Höll weiter. Das bedeutet, dass aufgrund einer geplanten Lehrerfortbildung die Schüler zu Hause betreut werden. Durch die schnelle Reaktion des Schulleiters habe es dadurch die Möglichkeit gegeben, auch Risikogruppen wie die Großeltern zu schützen, die oftmals die Betreuung an pädagogischen Ganztagen übernehmen würden.

Bei der Lehrerfortbildung sollte das Kollegium sich über das hybride Lernen austauschen und für die Lern-App „Anton“ fit machen. Bis zu den Herbstferien stehen für die Schüler insgesamt drei Tage im Distanzlernen an. Nach den Ferien, die den Zeitraum der Quarantäne abdecken, soll der Unterricht – wenn möglich – wieder normal laufen.

Turnhallen aller 23 Schulensind auf dem Prüfstand

Für Martin Stolte, Schuldezernent der Stadt Iserlohn, kommen die Ferien in gewisser Weise zur rechten Zeit und könnten jetzt, da die Zahlen so stark nach oben gehen, auch gerne zwei Wochen länger dauern. „Wir sind in Iserlohn im Vergleich zu anderen Kommunen in der Umgebung zwar noch sehr gut unterwegs, aber niemand weiß, wer jetzt wegfährt, wer von wo wiederkommt und wie die Situation dann in zwei Wochen ist.“

Fest steht aber schon jetzt, dass sich nach den Ferien die Schulsportsituation verändern wird. Das Land hat zwar bisher keine neue Verordnung dazu veröffentlicht, in dem Schreiben zum Schulstart nach den Sommerferien hieß es aber eindeutig, dass der Schulsport nur bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden soll, weswegen in den vergangenen Wochen die Sporthallen der 23 Iserlohner Schulen in den Fokus gerückt wurden.

Dazu haben alle Schulen Konzepte für eine Rückkehr in die Turnhallen eingereicht, und die Schulverwaltung hat gemeinsam mit dem Kommunalen Immobilienmanagement (KIM) und dem Kreisgesundheitsamt einen Arbeitskreis eingerichtet, um die Hallen in einem Ampelsystem zu qualifizieren: Von grün für sofort wieder nutzbar, über gelb für leichte Bedenken, die aber bis nach den Ferien ausgeräumt sein dürften, bis rot für Hallen, bei denen wohl bauliche Veränderungen nötig werden.

Drei Schulen haben Probleme mit der Belüftung

Knackpunkt seien dabei nicht die Konzepte zu Laufwegen und anderen Abläufen, sondern die Lüftungssituation. Es gebe Hallen, so Stolte, wie die Matthias-Grothe-Halle, die mit einer modernen Lüftungsanlage die komplette Luft innerhalb von drei Minuten austauschen. Auf der anderen Seite gebe es aber auch ältere Hallen mit der klassischen Glasbausteinwand und Oberlichtern unter der Decke, in denen es aus Ermangelung von gegenüberliegenden Lüftungsmöglichkeiten schlicht unmöglich sei, überhaupt eine Luftbewegung hineinzubekommen. Zu den roten Hallen mit ernsthaften Lüftungsproblemen, die unter Umständen eine bauliche Veränderung verlangen, gehören derzeit noch die Lichte Kammer in der Iserlohner Heide sowie die Nordfeldschule und die Bartholomäus-Schule in Letmathe. Im schlechtesten Fall sei es möglich, dass dort in diesem Halbjahr kein Schulsport möglich sei. Geprüft werde gegenwärtig aber auch der Einsatz von mobilen Luftwaschanlagen, die auch für Viren geeignet sind, bei denen aber nicht sicher ist, ob sie in so großen Räumen effektiv arbeiten. Die Stadt sucht nach kreativen Lösungen.