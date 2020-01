Iserlohn. Die Iserlohner Grünen laden zu einem Diskussionsabend zu ihrem Kommunalwahlprogramm ein.

Grüne wollen ihr Programm diskutieren

Im Dezember haben die Iserlohner Grünen mit Martin Isbruch ihren Bürgermeisterkandidaten vorgestellt. Nun wollen sie ein Kommunalwahlprogramm erstellen, in dem sie in allen kommunalen Politikfeldern ihre Ziele darlegen und auf dessen Grundlage sie ihre Politik in den kommenden Jahren in Iserlohn gestalten wollen. Leitgedanke des Wahlprogramms, so die Partei in einer Pressemitteilung, soll der Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen der Klimakrise sein. Am Mittwoch, 8. Januar, wollen die Grünen ab 18.30 Uhr im Alten Stadtbad am Poth 10 über die ersten Ideen für ihr Wahlprogramm öffentlich diskutieren, sie konkretisieren und weitere Themen sammeln. Außerdem will sich Martin Isbruch als Bürgermeisterkandidat vorstellen und Fragen beantworten. Die Grünen hoffen auf interessierte Gäste und Mitdiskutierende.