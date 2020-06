Großer Aufwand für Steuersenkung auch in Iserlohn

Iserlohn. Der Lebensmittelhandel bereitet sich auf die neuen Preise in der nächsten Woche vor.

In gut einer Woche tritt die von der Bundesregierung beschlossene Senkung des Mehrwertsteuersatzes in Kraft, um die Konjunktur in Zeiten der Corona-Pandemie anzukurbeln. Für sechs Monate sinkt die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, die ermäßigte von sieben auf fünf Prozent. Wie sehen die örtlichen Lebensmittelhändler die Umstellung?

In Paul Nowaks Supermärkten wird bereits ab kommenden Montag die Mehrwertsteuer gesenkt. „Das ist ein riesig großer Aufwand“, erklärt Paul Nowak. Schließlich muss er jeden Artikel neu auszeichnen. Aus diesem Grund wird er bereits am Sonntag die Schilder in seinen zwei Geschäften austauschen und die Senkung der Mehrwertsteuer zwei Tage vorziehen. Erst am Dienstagabend die Preise umzustellen, das sei vom Arbeitsaufwand nicht möglich. Und auch das Kassensystem muss für die Mehrwertsteueränderung angepasst werden. „Für den Kunden wird der Preis abgerundet, wenn krumme Beträge entstehen.“ Der Mehrwertsteuersenkung schaut Paul Nowak jedoch positiv entgegen und begrüßt die Entscheidung der Politik. „Wir müssen sehen, dass wir gemeinsam aus dieser Pandemie-Situation herauskommen.“

„Ab nächster Woche wird es bei uns im Laden normal sein, dass krumme Beträge an den Waren stehen“, sagt Edeka-Inhaber Michael Clever. Die Mehrwertsteuersenkung gehe eins zu eins an den Kunden. Das bedeute aber nun, dass die Preise aller Artikel angepasst werden müssen. „Bei 18.000 bis 20.000 Artikeln ist das sehr viel Arbeit“, so der Inhaber. Gerade zur Urlaubszeit bleibe die Arbeit an wenigen Mitarbeitern hängen. Ende des Jahres wird sich diese Prozedur wiederholen. „Dann wird es noch schwieriger, dann haben wir zeitgleich Jahresinventur.“ Ob die Mehrwertsteuersenkung große Auswirkungen auf den Geldbeutel der Kunden haben werde, könne er noch nicht sagen.

Die Metzgerei Müller bereitet sich ebenfalls auf die kommende Woche vor, alle Preise werden auf fünf Prozent angepasst. Die Fleischerei-Fachangestellte Heike Albes blickt kritisch auf die Entscheidung der Regierung. „Die beschließen da oben Sachen, die der kleine Mann gar nicht ausführen kann“, sagt sie und spielt damit besonders auf das fehlende Personal an, das im Handwerk sowieso schon knapp ist. Für die Umstellung der Systeme, die auch für die Metzgerei einen hohen Aufwand darstellt, wurden nun ein IT-Fachmann und der Steuerberater beauftragt.

Steuersenkung hat nur kleineAuswirkungen auf Fleischpreis

Gerd Schneider, der seine Metzgerei am Nußberg führt, sieht hingegen kein Problem in der Mehrwertsteuersenkung, die, wie er sagt, keine weltbewegende Auswirkungen für den Betrieb und seine Kunden haben wird. „Wir sind eine Metzgerei. 98 Prozent unserer Produkte fallen unter die sieben Prozent Mehrwertsteuer. Wenn wir die Preise nun auf fünf Prozent absenken, wird das kaum auffallen“, sagt er. Bei 100 Gramm Wurst seien es nur kleine Centbeträge, die der Kunde einspare. Zudem habe die Metzgerei schon immer die Preise für den Kunden abgerundet, wenn es sich um krumme Centbeträge handelt.

Auch für die Bäckere Woeste ist die Mehrwertsteuersenkung mit Stress verbunden. Durch die Corona-Pandemie, so erklärt Inhaber Torsten Woeste, seien viele Rohstoffe, wie zum Beispiel Dinkel, knapp geworden. „Spätestens im Herbst wären wir im Zugzwang gewesen und hätten unsere Preise erhöhen müssen. Durch die Senkung der Mehrwertsteuer sind wir nun in der Lage, die Preise zu halten.“