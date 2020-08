Großeinsatz nach Brand in Iserlohner Metallgießerei

Iserlohn. Zwei Mitarbeiter sind mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Schnell unter Kontrolle hatte die Feuerwehr am Donnerstagabend einen Brand in einer Metallgießerei an der Friedrich-Kirchhoff-Straße. Dort hatte gegen 19.50 Uhr eine Gießmaschine Feuer gefangen. In Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Berufsfeuerwehr und die Löschgruppen Stadtmitte, Bremke und Iserlohnerheide waren mit 45 Kräften im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr aus Letmathe besetzte derweil die Feuerwache. Der Rettungsdienst war mit zehn Personen, drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort und betreute zwei Gießereimitarbeiter, die mit Verdacht auf Rauchvergiftung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Die Polizei sperrte während der Lösch-, Lüftungs- und Rettungsarbeiten die Friedrich-Kirchhoff-Straße in beide Richtungen für den Durchgangsverkehr. Nach Auskunft von Feuerwehrchef Jörg Döring vor Ort bestand für die Bevölkerung und die Betriebe in der Iserlohner Heide und im Iserlohner Stadtgebiet keine Gefahr durch den ausgetretenen Rauch.