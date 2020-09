Gottesdienst mit Liegestühlen und viel Musik in Iserlohn

Iserlohn. Erster „Feiermorgen“ auf dem Fritz-Kühn-Platz war ein voller Erfolg für alle Beteiligten.

„Feiermorgen“ lautet der Name der neuen Veranstaltungsreihe der evangelischen Versöhnungs-Kirchengemeinde, die sich am Sonntag bei der Premiere über zahlreiche Besucher auf dem Fritz-Kühn-Platz freuen konnte.

Unterstützt von „Live Project“ hatte das zehnköpfige Organisationsteam die Wiese an der Bauernkirche mit gemütlichen Liegestühlen -- natürlich unter Einhaltung des Corona-Sicherheitsabstandes – zum einladenden Ort für einen Outdoor-Gottesdienst mit anschließendem Konzert verwandelt. Auch einige Sonntagsausflügler verweilten spontan auf der Treppe und genossen das besondere Flair.

Jugendreferent Timon Tesche moderierte die Veranstaltung und begrüßte neben Besuchern auch die Mitwirkenden, darunter Pfarrer Dr. Jean-Gottfried Mutombo, Musikerin Judy Bailey und ihren Ehemann Patrick Depuhl, das Kantoren-Ehepaar Ute und Hanns-Peter Springer, Poetry-Slammerin Amelie Werner und Mitglieder der Jugendkantorei. Das zweistündige Programm beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit dem Thema „Heimat“. Während Judy Bailey von ihrer Heimat Barbados mit Strand und Sonne berichtete, erzählte Amelie Werner von Stadtfesten in Evingsen und in ihrem vorgetragenen Gedicht von der Liebe als Heimat. Heimat habe viele Definitionen

.„Wir möchten mit dem Feiermorgen auch junge Leute ansprechen und neue Wege gehen“, so Mitorganisator Manfred Kipp. Daher hätten die Künstler unter anderem ein buntes Liederrepertoire vorbereitet, das die verschiedensten Zielgruppen anspreche. Zum Kinderlied „Sei mutig und stark“, dessen Titel laut Timon Tesche ganz besonders zur Corona-Pandemie passe, tanzten alle Generationen gleichermaßen wie auch zu dem Lied für die Erwachsenen „The Peace of the Lord“.

Motto der Veranstaltungsreihe wurde gut umgesetzt

Neue Wege wurden auch mit einem Friedensgruß auf Abstand sowie mit Fürbitten beschritten, die jeder für sich zu dezenter musikalischer Begleitung gedanklich aufsagen konnte. Im Anschluss an den Gottesdienst stellten Bailey und Depuhl erneut ihr musikalisches Talent unter Beweis. Mit viel Herzblut an Gitarre und Trommel brachte das Ehepaar einen Hauch von Karibik nach Iserlohn. Das Veranstaltungsreihen-Motto „Begegnen – Genießen – Mehr“ ging perfekt auf und macht neugierig auf den zweiten „Feiermorgen“ am 11. Oktober. „Dieser findet dann um 10.30 Uhr in der Obersten Stadtkirche oder auf dem Kirchplatz statt“, sagte Manfred Kipp voller Vorfreude.