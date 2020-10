Gordon Brown: Leidenschaftlich, wenn es um die Kunst ging

Iserlohn. Im Alter von 62 Jahren ist der Künstler Gordon Brown gestorben. Er gehörte zu den Urgesteinen im Künstler- und Museumsdorf Barendorf.

In seinem Mini-Atelier auf einem Gartengrundstück in der Grüne steht noch eine fertige Engelsstatue. Es ist die dritte, die Gordon Brown für die denkmalgeschützte Johanneskirche in Hamm herstellte. In den nächsten Tagen wird sie abgeholt. Vier Engelsstatuen waren eigentlich geplant. Doch Gordon Brown starb am vergangenen Wochenende im Alter von 62 Jahren nach langer Krankheit.

Sakrale Kunst war für den 1958 in Iserlohn geborenen Gordon Henry Brown eher Nebensache. Viele Iserlohner werden sich wohl wegen seiner Skulpturen „Zeitungsleser“ und „Brückenzöllner“ am Letnettiplatz in Letmathe an den gelernten Tischler und Holzbildhauer erinnern. Von diesen frühen Werken hatte sich der deutsch-kanadische Künstler jedoch schnell distanziert. Künstlerisch entwickelte er sich weiter, Holz wurde zu seinem Element. Es war für ihn mehr als eine Materialbasis. Das Holz war für ihn ein Synonym des Lebens. Seine Skulpturen setzte er nicht durch Holzfragmente zusammen, sondern gestaltete sie aus einem zusammenhängendem Stamm heraus.

Thematische Konstante der Werke von Gordon Brown waren Boote

Eine thematische Konstante seit den 1990er Jahren waren Boote. Bezugspunkt ist dabei die Urform des Bootes, der Einbaum. Mit seiner Serie „Das Leben der Boote“ habe Gordon Brown eine „ausdifferenzierte Formensprache entwickelt, um das Boot mal intakt, mal segmentiert, mal seziert, mal gebündelt, mal vegetabilisch anmutend, mal mehr konstruktiv auszugestalten“, wie es die Kunsthistorikerin Dr. Sabine Weicherding beschreibt. Es sind Metaphern des Lebens und des Unterwegsseins. Kunsthistoriker Dr. Peter Schmieder erklärte 1997 bei der Eröffnung der Ausstellung in der Städtischen Galerie in Iserlohn, dass die Boote Mittler zwischen hier und dem Jenseits, Archetypen von Erfahrungen seien; wie das Meer werde das Leben erfahren. Was den Booten durch die Hand des Künstlers widerfahren sei, seien die gleichen Wandlungen, denen sich die Menschen ausgesetzt sehen. Eines seiner Boote lässt sich auch im öffentlichen Raum wiederfinden. Seit 1997 steht das „Boot auf dem Frönsberg“ am „Weg der Besinnlichkeit“ an der Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer.

Seine Holzskulpturengruppe „Schattentanz“ wurde 1990 Teil einer gleichnamigen deutsch-sowjetischen Performance, die im Parktheater aufgeführt wurde. Die „Schattentanz“-Skulpturen reisten zudem auch nach Moskau.

Gordon Brown bezog 1985 als einer der ersten ein Atelier in Barendorf

Der deutsch-kanadische Künstler gehörte zu den Urgesteinen im Künstler- und Museumsdorf Barendorf. Dort bezog er 1985 als erster eines der dortigen Ateliers. In dieser Zeit gestaltete der Iserlohner unter anderem auch für den Friedhof Barendorf eine Skulptur und den Innenraum der Aussegnungshalle.

1997 siedelte Gordon Brown nach Hamm um, wo er ein neues Atelier auf einem Resthof einrichtete. Er erhielt mehrere Stipendien, 2004 das See-Stipendium der Gemeinde Schluchsee in Baden-Württemberg sowie ein Aufenthaltsstipendium in Südfrankreich der Aldegrever Gesellschaft Münster. Zuletzt erhielt er Anfang des Jahres 2020 noch eine Förderung der Deutschen Akademie der Künste in Berlin.

2016 kam Gordon Brown der Liebe wegen zurück nach Iserlohn. Der Künstler hatte geplant, das Feuerwehrgerätehaus in der Grüne als Atelier zu mieten. Dort wollte er VHS-Workshops zum Thema Bildhauerei und Holzbearbeitung anbieten. Aufgrund der Krankheit kam das jedoch nicht mehr zustande. Er lebte deutlich zurückgezogener. Seine Lebensgefährtin beschreibt ihn als ruhig und besonnen, aber leidenschaftlich, wenn es um die Kunst ging – und das bis zu seinem Tod.