Gesundheitsamt leistet „detektivische Ermittlungsarbeit“

Iserlohn/Kreis. Gesundheitsdezernent Volker Schmidt wacht über die Corona-Entwicklung im Märkischen Kreis

Der Anstieg der Coronafälle hat das Kreisgesundheitsamt wieder in Alarmbereitschaft versetzt. „Wir konnten zwar kurz durchatmen, aber die steigenden Zahlen machen uns Sorgen“, sagt Dezernent Volker Schmidt. Die gut 30 Planstellen der Behörde seien zwar auf 250 Mitarbeiter aufgestockt worden, aber eine ähnlich hohe Fallzahl wie zu Zeiten des Lockdowns werde die Angestellten weit über ihre Belastbarkeitsgrenze bringen, so der 64-Jährige. Auch deshalb beobachten und untersuchen die Gesundheitswächter mit Sitz in Lüdenscheid jede ungewöhnliche Entwicklung im Kreis. „Das ist richtige detektivische Ermittlungsarbeit“, sagt Schmidt.

Denn die Infektionsherde – oder Hotspots – folgen keinem geografischen Muster. „Wenn wir in Hagen oder im Kreis Unna eine erhöhte Fallzahl haben, heißt das nicht, dass die Infektionswelle in den folgenenden Tagen in die benachbarten Kreise herüberschwappt“, sagt der Gesundheitsdezernent. „Durch Reiserückkehrer oder familiäre Festgemeinschaften ploppen Corona-Hotspots völlig unvorhersehbar auf.“ Die entdeckten Infektionsketten müssten dann von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes nachvollzogen werden. Das sei selbst bei perfekter Erreichbarkeit aller Beteiligten eine zeitintensive Arbeit. „Wenn wir beispielsweise alle 30 Menschen kennen, die auf der selben Feier waren, müssen wir jeden einzeln anrufen und zu Tests auffordern“, sagt Schmidt. „Danach müssen wir deren Kontakte identifizieren und jede nahe stehende Kontaktperson (Kategorie I) kontaktieren und ebenfalls testen lassen, und so weiter.“ Es scheint eine exponentiell wachsende Sisyphusarbeit zu sein, die durch fehlende Informationen über Teilnehmer noch erschwert werde, so der Lüdenscheider. „Und die Arbeit hört ja am Schreibtisch nicht auf.“ Auch die Einhaltung der Hygieneregeln werde von der Behörde überprüft.

Hinzu kommen aktuell an jedem Tag noch etwa 800 Anrufe von den Einwohnern des Märkischen Kreises. Zwar hat sich das Arbeitsvolumen am Hörer damit im Vergleich zur der Corona-Hochzeit im Frühling um etwa 92 Prozent reduziert, als täglich bis zu 10.000 Bürger um Rat fragten, doch der dauerhafte Alarmzustand nage an der Substanz der Mitarbeiter.

Letzte Pandemie-Übung vor 13 Jahren

In der permanenten Überlastung von Mensch und System sieht Schmidt nach dem Lockdown das Problem, nicht im Pandemie-Konzept, welches durch Corona den ersten – überharten – Praxistest überstanden hat. „Die Strukturen und der Krisenstab funktionieren“, sagt Schmidt, auch wenn die letzte Übung des Notfallplans vor 13 Jahren stattfand. „Eine Übung dauert einen, maximal drei Tage.“ Die Corona-Pandemie dauere jetzt schon über ein halbes Jahr an.

Um einen weiteren Lockdown zu vermeiden, sieht Schmidt keine andere Möglichkeit, als manch zurückgewonnene Bewegungsfreiheit wieder zu beschneiden. „Der Gedanke von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die Zahl der zulässigen Gäste auf Feierlichkeiten deutlich zu reduzieren, erscheint mir richtig.“ Wenn es nach dem Gesundheitsdezernenten Schmidt ginge, dann wären weiterhin schärfere Maßnahmen in Kraft. „Nein, ich halte die aktuelle Situation für nicht vertretbar“, so der Gesundheitsdezernent. Gleichzeitig zeigt der Politiker und Landratskandidat Schmidt Verständnis für die gelockerten Corona-Regeln: „Ich habe in den vergangen Wochen mit vielen Unternehmern in der Region gesprochen. Den Großteil der Arbeitgeber treibt die Sorge um, dass ihre Firmen einen zweiten Lockdown nicht überleben werden“, so der Politiker. Doch dass „beide Schmidts“ die Corona-Lage genau im Blick haben, steht fest.