Gestiftete Marktkauf-Tüten für die Caritasche in Iserlohn

Iserlohn. Für die Kunden war es ein Zusatzkauf, die Caritasche kann damit ihre Kunden versorgen: Bei Marktkauf wurden Lebensmitteltüten übergeben.

Acht große Rollwagen und zwei Einkaufswagen, bis oben hin vollgepackt mit Einkaufstüten: Am Dienstag konnten Josef Radine und Martina Busse vom Leitungsteam der Caritasche bei Marktkauf an der Osemundstraße eine Spende in Empfang nehmen, übergeben von Inhaber Paul Nowak, seiner Frau Birgit und Marktleiter Daniel Tönnes. „Alles mit dem Herzblut unserer Kunden“, betonte der Nowak, der mit seinen Mitarbeitern jeder Menge Papiertüten mit haltbaren Lebensmitteln befüllt hatte.

Fünf Euro kostete die Tüte, die die Kunden so spontan als Unterstützung für die Lebensmittelausgabe des Vereins beisteuern konnten. Beim Inhalt, so Nowak, habe er eher aufgerundet. Mehr als 250 Taschen waren in zwei Wochen erst über die Kassentresen und dann erst einmal ins Lager gegangen, einige Kunden hatten sie sogar direkt bei der Caritasche vorbeigebracht, wie Josef Radine berichtete, der sich mehr als erfreut äußerte: „Wir sind total überwältigt von dem, was wir da sehen.“

Die Unterstützung kommt gerade recht, weil die Caritasche-Lager nach der Corona-Pause dezimiert sind. Die Verkauf der Spendentüten bei Marktkauf geht weiter, in seinem Letmather Geschäft will Nowak demnächst eine ähnliche Aktion anbieten.