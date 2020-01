Germann Brass bietet virtuoses Feuerwerk

Fans der konzertanten Blasmusik können sich in Iserlohn nun wirklich nicht beschweren. Nach dem Aufsehen erregenden Auftritt der „Canadian Brass“ im vergangen Jahr schaute nun „German Brass“ im Parktheater im gerade begonnen neuen Jahr vorbei.

Schon seit 1975 existiert das international renommierte und mit unzähligen Preisen ausgezeichnete Ensemble – erst in kleiner Besetzung, ähnlich den Canadian Brass, dann aufgestockt auf zehn Mitglieder (vier Trompeter, drei Posaunisten, zwei Hornisten und ein Tubist), die hin und wieder, wie an diesem Abend, durch einen Schlagzeuger ergänzt werden. Sie sind allesamt in bedeutenden Orchestern Europas beheimatet oder lehren ihr Instrument an einer Hochschule und treffen sich mehrmals im Jahr zu Touren durch die gesamte Welt.

Top-Qualität und absoluter Perfektionismus

Es hat sich herumgesprochen, dass mit German Brass Top-Qualität und absoluter Perfektionismus zu erwarten ist – das Parktheater war schon eine Woche vorher ausverkauft.‚Perfekt‘ ist natürlich zunächst einmal zu beziehen auf die musikalische Leistung von German Brass und trifft auf das Ensemble als Ganzes, aber auch auf jeden einzelnen Mitspieler zu. Immer minuziös sauber und exakt aufeinander abgestimmt, sind die Musiker von German Brass schon jeder für sich ‚erste Sahne‘, sei es in den eher mannschaftsdienlich souverän agierenden Unter- und Mittelstimmen oder auch bei den überaus virtuos eingesetzten solistischen Passagen.

So nutzte Matthias Höfs bereits in den eröffnenden barocken Werken, aber auch im weiteren Verlauf des Programms, die sich zahlreich bietenden Gelegenheiten, die Strahlkraft der Piccolo-Trompete und deren Ausnahmestellung im Ensemble mit atemberaubenden Eskapaden unter Beweis zu stellen.

Bekannte und beliebte Melodien im Vordergrund

Die zeitlich passend an ein ‚Neujahrskonzert‘ erinnernde Programmauswahl stellte bekannte und beliebte Melodien in den Vordergrund. Hier durften Melodien von Johan Strauß, Ausschnitte aus der Nussknacker-Suite von Tschaikowsky und der Westside-Story von Leonard Bernstein, die Petersburger Schlittenfahrt und auch der ‚Fluch der Karibik‘ einfach nicht fehlen. Dass ‚German Brass‘ auch Bigband-Sound und Jazzimprovisation beherrscht, zeigten sie dann im zweiten Teil mit faszinierenden Arrangements von ‚Spain‘ (Chick Corea) und einem Quincy Jones-Potpourri. Überhaupt, diese Arrangements! Sie sind speziell für dieses Ensemble geschrieben und strotzen nur so von Originalität und Raffinesse, wie beim genial arrangierten Aufeinandertreffen des Boleros von Maurice Ravel mit dem Weihnachtslied „Little Drummer Boy“ direkt nach der Pause.

Trompeter Werner Heckmann übernahm an diesem Abend charmant, oft in humoristischer Gedichtform, in Anlehnung an den verhinderten Klaus Wallendorf die Moderation. Subtiler Wortwitz und hintersinnige Sprachspiele der Moderation ersetzen so bei German Brass gekonnt die von anderen Brass-Bands bevorzugten Showeffekte. Dass sie aber auch perfekt den ‚Überraschungseffekt‘ einzusetzen wissen, bewiesen sie den begeisterten Zuschauern durch die zweite Zugabe, in der sie nacheinander immer kleinere Posaunen hinter ihren Rücken hervorzauberten und diese Miniaturinstrumente zum rhythmisch unterlegten ‚Trombonera‘ passgenau einsetzten.

Mehrere reale Konfettibomben im Saal eröffneten den Abend, ein virtuelles Feuerwerk folgte, das Bühnenbild war stimmig, die Scheinwerferführung originell und ganz zum Schluss wurde mit Sekt auf der Bühne angestoßen. Besser hätte es zum Jahresbeginn im Parktheater nicht laufen können – das Programm 2020 kann beginnen.