Geldbörse beim Einkaufen in Iserlohn gestohlen

Iserlohn. Einer Seniorin wurden mutmaßlich von einer jungen Frau die Geldbörse gestohlen.

Eine 81-jährige Seniorin ist am Freitag gegen 13.15 Uhr Opfer einer Taschendiebin geworden. Beim Einkauf im Aldi-Markt an der Baarstraße soll eine mutmaßliche Täterin sehr nah hinter dem Opfer hergegangen sein. Die Seniorin, so heißt es im Polizeibericht, habe sich jedoch nichts dabei gedacht. Kurz darauf sei jedoch ihre Handtasche offen und die Geldbörse verschwunden gewesen. Täterbeschreibung; Weiblich, etwa 1,55 Meter groß, jung, zarte Statur, schwarze, lange Haare, dunkle schwarze Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.