Gegen Klischees und mit hoher Ironie-Schmerzgrenze

Iserlohn. „Die Feisten“ bringen das Parktheater-Publikum auch mit einem „feucht gewordenen Tischfeuerwerk“ zum Lachen.

„Feist“: Adjektiv, meist abwertend, (unangenehm, widerlich) fett, dick – erklärt der Duden, das Wörterbuch der deutschen Sprache, den Namen jenes Künstler-Duos, das am Montag- und Dienstagabend im Parktheater die Besucher begeisterte. „Die Feisten“, das sind Mathias Zeh (wie immer auf der Bühne mit Sonnenbrille) und Rainer Schacht (wie fast immer auf der Bühne mit einem Saiteninstrument um den Hals), und – um es vorweg zu sagen – bei ihnen ist Nomen nicht gleich Omen, und auch sonst erteilen die Künstler einer Menge gängiger Klischees eine eindeutige Absage.

In ihren Texten hängt die Ironie-Schmerzgrenze hoch: „Die Feisten“ beobachten, dann stimmen sie eine unverdächtige Melodie an – und schlagen zu! Ertappt, mag sich so mancher Zuhörer beim „feisten Klassiker“, dem „Nussschüsselblues“ gedacht haben. Der Song aus dem Jahr 2016 über jene berühmt-berüchtigte Hülsenfrucht-Schale passt perfekt in die Zeit. Denn: „Bakterien, Keime, Viren – machen in der Schüssel Ferien!“, singen Zeh und Schacht. „Greif nicht in die Schüssel rein, da können viele Dinge außer Nüssen drin sein.“ Haare, Bakterien, Hornhaut und so weiter – wie das alles da reinkommt? Besser nicht dran denken.

Vom öffentlichen Dienst und Feiern unter Männern

Auch keine schöne Vorstellung, dafür aber lustig, ist „Kriech nich da rein“. Mathias Zeh singt „die kleine Hymne des öffentlichen Dienstes“ auf die Melodie des Udo-Jürgens-Klassikers „Griechischer Wein“. Kleiner Tipp: Der Song handelt von einem Mitarbeiter, der sich ständig beim Chef einschleimt.

Weiter geht es dann mit „Junggesellenabschied über 50“. So lautete auch der Titel des Programms der „Feisten“. Fazit der Sause unter Männern: „Es war wie ein feucht gewordenes Tischfeuerwerk.“

Füllmasse wie den Song über Nachmittags-Talkshows in den 1990er-Jahren braucht es eigentlich nicht. Er wirkt aus der Zeit gefallen und das spürt auch das Publikum im Parktheater. Da helfen dann auch keine Motivationsversuche der Protagonisten („Ihr dürft auch klatschen, wenn das Licht wieder angeht“). Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass eine schwere Zeit wie die Corona-Krise, die Messlatte für guten Humor höher gelegt hat.

Ansonsten kommen Mathias Zeh und Rainer Schacht mit diesen Dimensionen gut zurecht. Die beiden spielen mit Klischees wie „Mann kann immer, Frau will nimmer“. Sie drehen sie durch den Smoothie-Mixer und setzen sie wieder neu zusammen. Heraus kommt eine lustige Paartherapie – mal mit gutem, mal – wie im Ikea-Song – mit bitterem Ende. Aber auch daraus kann man noch etwas fürs Leben mitnehmen, denn: „Ikea ist für eine Beziehung wie die Stiftung Warentest.“ Oder: „Ihr müsst einfach nur so sein, wie ihr gar nicht seid – das ist das Rezept für die ewige Liebe!“