Geduld, Demut, Sauberkeit – was Mädchen einst lernen mussten

Ist eine Ausstellung über das Sticken und Handarbeiten heute noch zeitgemäß? So lautet die erste Frage im Flyer zur neuen Ausstellung „Froh erfülle deine Pflicht! Textilarbeit in der Mädchenerziehung“ im Stadtmuseum. Denn gerade in der Mädchenerziehung und beim Antrainieren von Geschlechterrollen spielte das Sticken eine wichtige Rolle. Bis in die 1970er Jahre hinein war es Pflichtfach mit festgelegten Lehrinhalten – bis man auch politisch entschied, dass es nicht mehr zum aktuellen Rollenbild passte. Mittlerweile existiert ein „Do it yourself“-Trend, sodass bestimmte Dinge des persönlichen Bedarfs selbst hergestellt werden und längst vergessene Tätigkeiten und Beschäftigungen zurückkehren.

Handarbeiten gehörten zu den Pflichtaufgaben unzähliger Mädchen- und Frauengenerationen. Foto: Carolin Meffert / IKZ

Geduld, Demut, Sauberkeit – das sollte jungen Mädchen mit den Handarbeiten beigebracht werden. „1872 hat es eine Art Kultusministerkonferenz gegeben, in der behauptet wurde, dass Mädchen keine Sauberkeit mehr lernen würden“, erklärt Kuratorin Petra Watermann. Durch Handarbeitsunterricht in den Elementar- und weiterführenden Schulen sollte dem entgegengewirkt werden.

Gestickte Mustertücher vom 19. bis ins 20. Jahrhundert bilden den roten Faden der Ausstellung – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn gestickt wurde mit dem roten Faden auf weißen Textilien, um die Sauberkeit zu erlernen. Die Tücher wurden damals im Haus, im Salon der Dame, an die Wände gehängt um zu zeigen, wie tüchtig die Frau war und wie sauber sie arbeiten konnte. Die Exponate reichen von Kreuzstichmustertücher über Stopf-, Flick- und Nahtmustertücher, bestickter Aussteuerwäsche, Wandschoner und Überhandtücher, sowie Musterschablonen und Nadeln.

Ausstellung stammt aus dem Kreismuseum Peine

Die Ausstellung wurde im Auftrag des Kreismuseums Peine, das die umfangreiche Sammlung zur Verfügung stellt, von der Kuratorin Petra Watermann entwickelt und in enger Kooperation mit dem Stadtmuseum Iserlohn um regionale Sammlungsobjekte erweitert. Die Ausstellung im Stadtmuseum steht auch unter dem Motto „Der Faden verdankt seinen Ruhm der Nadel“. „Damit haben wir auch einen Bezug zu Iserlohn, da wir hier eine starke Nadelproduktion hatten, die davon profitierte“, erklärt Museumsleiterin Dr. Sandra Hertel.

Die Handarbeits-Ausstellung im Stadtmuseum kann vom 1. Oktober bis zum 24. Januar besichtigt werden. Aufgrund der Corona-Maßnahmen kann es keine offizielle Eröffnung geben. Interessierte können sich aber für eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung am Montag, 12. Oktober, 17 Uhr, sowie am Freitag, 11. Dezember, 16 Uhr, anmelden unter 02371/217-1961.