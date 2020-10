Gedenkausstellung für Emil Cimiotti in Iserlohn

Gut ein Jahr nach Emil Cimiottis Tod zeigt die Villa Wessel eine Gedenkausstellung für den Bildhauer. Den Wessel-Verein verbindet eine lange Freundschaft mit dem Künstler. Aufgrund der Corona-Maßnahmen wurde am Freitag die Einführungsveranstaltung in der Bauernkirche abgehalten, bei der die Kunsthistorikerin Christa Lichtenstern einen Überblick über sein Leben sowie sein künstlerisches Schaffen gab. Bereits mit elf Jahren habe er gewusst, dass er Bildhauer werden möchte.

Emil Cimiottis Spezifikum als Bildhauer ist seine direkte Modellierarbeit in Wachs. Damit wies er der modernen Plastik neue Impulse zu, sagte Christa Lichtenstern. Dadurch, dass Cimiotti Bronze direkt in Wachs goß, sind seine Werke Einzelstücke, da das Wachs bei der Arbeit schmilzt.

Emil Cimiotti gehörte zwar zu den Mitbegründern der Plastik im Informel (Stilrichtung der abstrakten, im Sinne von nicht geometrischen, gegenstandslosen Kunst in den europäischen Nachkriegsjahren), wandte sich der Stilrichtung aber ab, als diese zur Modeerscheinung wurde. „In der Literatur schreibt bis heute einer von dem anderen ab. Cimiotti wird als Bildhauer des Informel bezeichnet“, kritisiert Kunsthistorikerin Christa Lichten­stern. Cimiottis informelle Arbeiten umfassen die Jahre von 1957 bis 1961. Betrachte man sein Œuvre als Ganzes, greife diese Bezeichnung also zu kurz, denn das Werk werde in eine stilbegriffliche Abhängigkeit versetzt, und seine weiteren Schaffensjahre ignoriert.

Und diese weiteren Schaffungsjahre umfasst die aktuelle Ausstellung in der Villa Wessel, die Bronzearbeiten von 1962 bis 2014 in drei Ausstellungsräumen thematisch präsentiert. „Es ist eine sehr bedeutende Ausstellung, weil sie einen schönen Einblick gibt in ganz wichtige Form-, Skulptur- und Materialfragen von Cimiotti“, erklärt Christa Lichtenstern gegenüber unserer Zeitung.

Willi Baumeister fördert undfordert den jungen Bildhauer

Während seines Hauptstudiums in Stuttgart kam Emil Cimiotti mit Willi Baumeister, der Instanz für abstrakte Malerei in Deutschland, in Kontakt. Selten sprachen sie über Plastik, dafür aber generell über die Kunst. Baumeister hatte damals sein Buch „Über das Unbekannte in der Malerei“ geschrieben. Darin legt er Wert darauf, dass der Künstler frei ist und im Tun sich dem Unbekannten, einem Ziel nähert, das er am Anfang noch gar nicht kennt. Und in diesem Tun komme der Künstler dann zu seinen weitere Formentscheidungen. Das prägte auch die Arbeitsweise von Cimiotti.

Zwei der Ausstellungsräume leben von dem großen Generalthema „Struktur“. In seinen Bronzeskulpturen greift er immer das Verhältnis des inneren zum äußeren Raum auf, sie enthalten Brüche, Löcher und Einblicke. Ein anderer Ausstellungsraum spricht eine weitere Grundposition des Schaffens an, nämlich das Motiv der Verschränkung von Leben und Tod. So unter anderem in der Büste „Christine im Profil“ von 1981/83. Trotz ihrer Skeletthaftigkeit strahlt die Büste Lebendigkeit aus.

Es gibt einen offenen Skulpturbegriff bei Cimiotti, der sich nicht auf figuratives oder auf gegenständliches festlegen lässt. Er ist ständig im Übergänglichen, im Werden, im Anderssein.

Die Ausstellung kann noch bis zum 27. Dezember in der Villa Wessel besucht werden. Geöffnet ist die Villa dienstags bis freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags von 12 bis 16 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr.