Iserlohn. Das Iserlohner Standesamt hat seine Statistik für das vergangene Jahr veröffentlicht. Weniger Eheschließungen im Jahr 2019.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geburtenzahl rückläufig, Mia und Ben beliebteste Namen

Ein Blick in die Statistik des Iserlohner Standesamtes zeigt, dass die Anzahl der in Iserlohn geborenen Kinder in 2019 rückläufig ist: Rund 8 Prozent weniger Babys als noch 2018 erblickten hier das Licht der Welt. 1004 Geburten konnte das Iserlohner Standesamt in 2019 beurkunden. Im Vorjahr waren es 1087. Bei den 2019er Babys lagen die Jungen mit einem Anteil von 54 Prozent erneut leicht in Führung vor den Mädchen.

Etwa 72 Prozent der Neugeborenen erhielten nur einen Vornamen. 26 Prozent bekamen zwei und rund zwei Prozent drei Vornamen.

Das Iserlohner Standesamt hat die diesjährigen „Top-Fünf“ der Vornamen ermittelt: Bei den Mädchen landete wie bereits in 2018 Mia auf dem Spitzenplatz mit elf Nennungen. Den zweiten Platz teilen sich die Namen Emilia (Vorjahr Platz 3) und Sophia (Vorjahr Platz 5) mit je sieben Nennungen.

Neu unter den „Top-Fünf“ ist auf dem dritten Platz Lena mit sechs Nennungen. Den vierten Platz belegt die Vorjahresfünfte Emma mit fünf Nennungen. Ihr folgen auf dem fünften Platz mit je vier Nennungen Leni (Vorjahr Platz 5), Leonie (Vorjahr Platz 4) und die neben Mia Erste des Vorjahres Mila sowie die Neuplatzierten Ayla, Ella, Fiona, Lina, Maya, und Sofia.

389 Paare geben sich im Jahr 2019 das Jawort

Neuer Spitzenreiter bei den Jungennamen ist Ben. In 2018 noch auf Platz 2, gaben im letzten Jahr elf Elternpaare ihrem Sprössling diesen Vornamen. Auf Platz 2 landete der Vorjahressieger Milan mit neun Nennungen. Platz 3 der Vornamensliste mit sechs Nennungen teilt sich der Vorjahresdritte Leon mit David, Matteo und Paul, die im Vorjahr nicht unter den „Top-Fünf“ waren. Auf Platz 4 mit fünf Nennungen landeten Noah (Vorjahr Platz 4) sowie die Neuplatzierten Amir, Jan, Lio, Lukas und Samuel. Gleich neun Vornamen erreichten Platz 5 mit je vier Nennungen: Adam (Vorjahr Platz 4), Luca (Vorjahr Platz 3) sowie die „Neuen“ unter den „Top-Fünf“ Emil, Erik, Finn, Isa, Leo, Louis und Mike.

Gesunken ist die Zahl der Eheschließungen. 389 Paare gaben sich in 2019 das Jawort, im Vorjahr waren es 448. Die beliebtesten Heiratsmonate waren der September (53 Eheschließungen), gefolgt von Mai (49), August (47) und Dezember (41 Eheschließungen). Das Iserlohner Standesamt in der Villa Basse (Stennerstraße 3) bietet in 2020 wieder Trauungen an Freitagnachmittagen (Termine: 27. März, 8. und 29. Mai, 26. Juni, 24. Juli, 25. September, 30. Oktober und 4. Dezember) und Samstagen (Termine: 16. Mai, 18. Juli, 19. September, 28. November und 12. Dezember) an. Auch die beliebten „Ambiente-Trauungen” in der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf werden weiter angeboten (Samstags-Termine: 7. März, 25. April, 5. September, 10. Oktober und 14. November). Ab diesem Jahr finden „Ambiente-Trauungen“ auch im Gewölbekeller von Haus Letmathe statt (Termine Freitag: 17. April, 21. August und 20. November; Termine Samstag: 15. Februar, 20. Juni und 24. Oktober).

Interessierte Paare sollten sich für die Termine in der Villa Basse, im historischen Barendorf oder in Letmathe baldmöglichst beim Iserlohner Standesamt vormerken lassen. Weitere Informationen zu den Ambiente-Trauungen gibt es auf der städtischen Homepage unter www.iserlohn.de („Besondere Hochzeiten“ in die Suche eingeben).

Die Zahl der Sterbefälle ist in 2019 im Vergleich zu 2018 leicht gesunken. Insgesamt registrierte das Iserlohner Standesamt 1172. Im Vorjahr waren es 1179.