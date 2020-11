Geboren im falschen Körper: Giulianas Leben als Transgender

Es ist diese kleine Truhe mit Mädchenkleidung im Kindergarten, die das Leben von Giuliana Ruthmann völlig auf den Kopf stellen sollte. „Da habe ich gemerkt, dass ich eine Frau bin“, sagt die heute 21-Jährige, die als Junge zur Welt gekommen ist. Doch lange Zeit behält sie es für sich, versteckt sich und ihre eigentliche Identität. Erst mit 18 Jahren outet sie sich als Transgender und lebt nun endlich das Leben, das sie sich immer gewünscht hat. Ein Leben als Frau.

Transgender Der Begriff Transgender bezeichnet Menschen, deren äußerliche Geschlechtsmerkmale – und damit das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht – nicht mit ihrem gefühlten Geschlecht, dem sogenannten Identitätsgeschlecht, übereinstimmen. Giuliana gilt als eine Transfrau. Sie identifiziert sich als Frau, obwohl bei der Geburt als Geschlecht männlich festgelegt wurde. Bei einem Transmann ist es genau umgekehrt. Seit 1981 ermöglicht das Transsexuellengesetz, dass Menschen wie Giuliana – nach einer psychologischen Begutachtung – offiziell ihren Vornamen und ihr ursprüngliches Geschlecht zu ihrer empfundenen Geschlechtsidentität ändern können. Gleiches gilt auch für eine entsprechende Hormonbehandlung und eine geschlechtsangleichende Operation, die es ermöglicht, der empfundenen Identität möglichst nah zu kommen.

Giuliana wird in Iserlohn geboren und wächst dort mit sechs Geschwistern auf. Sie trägt Jungenklamotten, spielt mit Autos – Dinge, die Jungs eben so machen. Doch richtig wohl fühlt sie sich damit nicht. „Ich habe mich immer verkleidet gefühlt“, sagt sie. Im Kindergarten dann der Schlüsselmoment. „Da gab es eine Truhe mit Mädchensachen. Ich fand die einfach toll und wollte die immer anziehen“, erzählt sie. Ab da war für sie klar: „Ich bin ein Mädchen.“ Doch das bleibt lange Zeit ihr Geheimnis, sie spricht mit niemandem drüber. Auch nicht mit ihrer Familie. „Meine Familie wusste zwar, dass ich anders bin, aber wir haben nie offen drüber geredet. Ich hatte Angst.“

Dass Giuliana anders ist als andere, merken später auch ihre Mitschüler auf der Brabeckschule. Sie grenzen sie aus, mobben sie. „Das war eine harte Zeit. Ich wurde oft geschlagen“, sagt sie. Die Folge: Sie zieht sich immer mehr zurück, versucht, ihre wahre Identität zu unterdrücken. Doch das funktioniert nicht.

Mit 16 Jahren zieht Giuliana in eine Wohngruppe. „Da habe ich dann endlich angefangen, mich selbst zu akzeptieren“, erzählt sie. Sie schminkt sich heimlich, trägt zuhause Frauenkleidung. Doch es vergehen zwei weitere Jahre, bis sie endgültig den Entschluss fasst, sich vor Familie und Freunden als Transgender zu outen und offen dazu zu stehen, was sie selbst schon lange weiß. „Ich habe ihnen gesagt: Ich will jetzt eine Frau sein – bitte unterstützt mich.“

Ablehnende Blicke, Drohungen und Beleidigungen

Schnell merkt sie, wer ihre wahren Freunde sind und wer nicht. „Viele haben sich von mir distanziert“, erzählt Giuliana. Auch ihre Mutter hat schwer mit der Situation zu kämpfen. „Unser Verhältnis ist immer schlechter geworden“, sagt sie. Mittlerweile habe es sich wieder gebessert, so wie vorher sei es dennoch nicht mehr.

Als Startschuss für ihr neues Leben als Frau zieht Giuliana nach Bochum. „Die Akzeptanz hier in Iserlohn war nie sehr groß. Ich habe mich hier nicht wohl gefühlt“, sagt sie über ihre Heimatstadt. In Bochum, wo sie aktuell an der Volkshochschule ihren Hauptschulabschluss nachholt und danach eine Ausbildung zur Altenpflegerin beginnen möchte, soll alles besser werden. Doch das wird es nicht. „Die Blicke und Sprüche sind genauso viel wie vorher.“ Täglich wird sie beleidigt, muss sich Sprüche wie „guck mal, da ist ‘ne Transe“ anhören. Eine Gruppe junger Männer hat ihr sogar mal eine Bierflasche an den Kopf geworfen, andere haben ihr Schläge angedroht. „Ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Das sind alles Neider“, sagt Giuliana. Eine bewundernswerte Einstellung für einen Menschen, dem täglich solche Dinge widerfahren.

Doch sie findet in Bochum auch Freunde. Menschen, die sie so akzeptieren, wie sie ist. „Die setzen sich auch oft für mich ein und verteidigen mich, wenn Leute mich blöd angucken oder was sagen“, sagt Giuliana, der bewusst ist, dass sie durch ihren Kleidungsstil und ihr Make-up die Blicke durchaus auf sich zieht. „Ich fühle mich in den Sachen sehr wohl. Das bin eben ich.“ Und die Leute dürften ja auch gerne gucken – aber eben aus Interesse und nicht aus Ablehnung.

Großer Zuspruch auf Instagram

Die 21-Jährige wünscht sich einfach, dass die allgemeine Akzeptanz in der Gesellschaft wächst, Menschen wie sie sich nicht verstecken müssen. „Wir Transgender sind niemandem Rechenschaft schuldig. Wir sind wie wir sind und das muss respektiert werden“, sagt sie. Viele, die wie sie im falschen Körper geboren worden sind, würden sich aus genau diesen Gründen nicht trauen, sich zu outen. „Es ist einfach traurig, dass das immer noch so ist.“

Giuliana kann heute lächeln – auch wenn sie oft von Fremden angefeindet wird.. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Giuliana möchte diesen Menschen Mut machen, sich trotz des langen und beschwerlichen Weges zu öffnen. Deswegen geht sie auch auf den sozialen Medien ganz offen mit ihrer Transidentität um. „Instagram ist eine Plattform, auf der man sich austoben kann. Hier kann man zeigen, wie, was und wer man ist“, sagt sie. Sie selbst habe dort in der Vergangenheit viel Zuspruch aus der Transgender-Community erhalten, viele aufmunternde Kommentare, die sie immer wieder gestärkt haben, wenn sie doch mal wieder an sich gezweifelt hat.

Psychologische Gutachten zur Feststellung der Transidentität

Mittlerweile tut sie das nicht mehr. Giuliana ist an einem Punkt angekommen, an dem sie sagen kann: „Ich bin stolz und glücklich.“ Auch wenn es noch ein langer Weg ist, bis sie ganz offiziell eine Frau ist. Eine Nasen-Operation hat sie zwar schon machen lassen, für weitere Eingriffe wie die geschlechtsangleichende Operation sowie eine Hormonbehandlung, die ihre Stimme weiblicher werden lässt und den Bartwuchs stoppt, muss sie allerdings psychologische Gutachten nachweisen, die ihre Transidentität (siehe Infobox) bestätigen. „Dazu musste ich erst den ganzen Papierkram ausfüllen und dann zu den Therapiestunden gehen. Jetzt warte ich aktuell auf das Gutachten“, sagt die 21-Jährige.

Erst dann kann sie auch ihr Geschlecht in ihrem Personalausweis anpassen und ihren damals eingetragenen Jungennamen durch Giuliana ersetzen. Und dann endlich kann sie das Leben führen, von dem sie immer geträumt hat. Ein Leben als Frau. Ganz offiziell.

Wer den Weg von Giuliana weiter verfolgen möchte, der kann das auf ihrem Instagram-Account @giuliana_ruthmann.