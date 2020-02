„Gartonaut“ auf Entdeckungstour im Grünen

An der Grundschule Lichte Kammer baut Jens Böcker gerade mit Unterstützung seiner Tochter Hanna und ihren Mitschülern aus der Garten-Arbeitsgemeinschaft ein Insektenhotel. „Ich habe ihnen dazu auch Bilder gezeigt von Bienen, wie sie sich dort einnisten. Wir brauchen noch zwei bis drei Einsätze, bis das Ding steht“, erzählt der 41-jährige Garten- und Landschaftsbauer, der im Herbst neben der Schule mit Eltern, Lehrern und Kindern eine Blühwiese als Futter- und Nistparadies für Insekten und Vögel anlegte: „Es war schön zu sehen, wie viel kleine Hände bewegen können“, erinnert er sich an die gemeinsamen Arbeitseinsätze. Der Profi gestaltete zuvor mit Lehrern, Schülern, Eltern und dem Förderverein der Freunde der Schule auch den Schulgarten. „Wir machen damit in diesem Jahr erstmals bei den Offenen Gärten im Ruhrbogen mit“, freut sich Böcker darauf, andere Gartenfreunde für dieses Projekt zu begeistern. „Wir müssen ihn vorher noch ein bisschen aufhübschen.“

Der Garten- und Landschaftsbauer Jens Böcker (41) bietet Natur- und Gartenpädagogik für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Foto: Michael May

Böcker war früher selbst Schüler an der Grundschule, die jetzt seine beiden Kinder Hanna (9) und Piet (6) besuchen, sie die vierte und er die erste Klasse. Seit vier Jahren arbeitet er mit der Schule und ihrem Förderverein zusammen. „Auch zuvor schon habe ich immer wieder ähnliche Aktionen mitgestaltet. Inzwischen ist daraus ein ganz neues Tätigkeitsfeld gewachsen.“

Unter dem Label „Gartonauten“ bietet er künftig Natur- und Gartenpädagogik an: „Gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen jeden Alters pflanze, baue, koche, säe, ernte, erforsche und entdecke ich im Draußen. Einige kleinere Projekte habe ich inzwischen bereits verwirklichen können, viele andere sind in Planung.“ Den Namen „Gartonauten“ erfand seine Frau Sandra: „Der Astronaut erobert den Weltraum. Der Garto­naut entdeckt den Garten“, erklärt der Iserlohner.

Ausbildung zum Naturpädagogen

Der selbstständige Garten- und Landschaftsbauer, der einen Bachelor in Biologie und Geografie hat, absolvierte zuletzt eine Ausbildung zum Naturpädagogen an der Naturschule Hochsauerland in Olsberg: „Es hat Spaß gemacht und mir selbst viel gebracht. Ich hatte anfangs Schiss, dass es zu esoterisch ist, war es aber nicht.“

Sein Credo lautet: „Gartonauten sind neugierig, aktiv und draußen. Nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über bieten Gärten unzählige Möglichkeiten, sich zu entfalten und aktiv zu sein.“

Er möchte den Menschen, auch denen, die zu Hause keinen Garten haben, gemeinsame Naturerlebnisse ermöglichen und auch solche Fragen beantworten wie: Wo kommen der Rotkohl und die Kartoffeln her? Gemeinsame Pflanzaktionen könnte er sich nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene vorstellen, als Betriebsausflug oder im Seniorenheim mit fahrbaren Pflanztischen auf speziellen Arbeitshöhen.

„Wo es hingeht, weiß ich noch nicht, aber ich habe viele Ideen“, gesteht Jens Böcker, der Schulgärten und Gemüsegärten für Kitas, Museums-, Bewegungs- und Therapiegärten und andere grüne Projekte entwickeln möchte. „Alle finden es gut. Aber es muss dabei auch etwas zu verdienen geben und meine Familie ernähren“, betont Böcker.

In der Grundschule Villigst organisierte er kürzlich ein süßes Hirtenfrühstück auf dem Schulhof mit Lagerfeuer und Porridge. Das sei sehr gut angekommen, berichtet er.

Zusammen mit der Evangelischen Maria-Magdalena-Kirchengemeinde plant er nun eine besondere Aktion am Samstag, 15. Februar: „Gegen 16 Uhr reaktivieren wir die alte Feuerstelle am Martin-Luther-King-Haus. Ich kenne sie noch aus meiner Kindheit. Wir sammeln trockenes Brennholz und entzünden gemeinsam das Feuer, an dem wir schließlich kochen, speisen und uns wärmen können.“ Die Teilnahme an diesem ersten Stadtteilfeuer ist kostenlos. Ein weiteres gemeinsames Projekt mit Pfarrerin Helga Dietz und Pfarrer Christian Mayer steht im März an: Am 14. März pflanzen die Konfirmanden aus Heide/Hombruch eine Streuobst- und Wildblumenwiese am Martin-Luther-King-Haus.

Mit Kindern Totholzhaufen für Igel und Eidechsen angelegt

In Österreich ist Naturpädagogik verbreiteter als hier, weiß der passionierte Naturbursche. Das solle sich ändern. Er macht mit Hilfe von Handzetteln und bei Facebook Werbung. Jens Böcker möchte ein Netzwerk von Naturpädagogen in der Region aufbauen. Er ist auch Blühpate für das Blühwiesenprogramm von Landwirt Ulrich Brinkmann und legt mit Kindern in der Iserlohnerheide auch Totholzhaufen für Igel, Kröten und Eidechsen an.